USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Медведев снова обвиняет Финляндию

15:20 1146

Финляндия «несет ответственность за развязывание» Второй мировой войны вместе с Германией, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявления которого приводят российские СМИ.

«Финляндия как сателлит Гитлера, напавший на СССР, несет точно такую же ответственность за развязывание войны, все ужасы и страдания нашего населения, как и фашистская Германия», - утверждает Медведев.

Зампред Совбеза РФ заявил, что политика Хельсинки дает России все основания пересмотреть свой отказ от масштабных компенсаций за «ущерб» от действий Финляндии в годы Второй мировой войны. По его словам, такой ущерб оценивается в 20 трлн руб., по данным Верховного суда Карелии.

Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве. Власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны 1939–1940 годов. В 1944-м было заключено перемирие с Москвой, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

Медведев несколько дней назад посетил границу России с Финляндией и НАТО (страна стала членом блока в апреле 2023 года).

Медведев напомнил, что в договор 1947 года было заложено $300 млн репараций, из которых фактически было выплачено $226,5 млн. Согласие на компенсацию в подобном размере было со стороны России (правопреемница СССР) жестом доброй воли, «не оцененным нынешними поколениями», заявил Медведев.

По его утверждению, Финляндия «проводит курс на подготовку к войне» и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. НАТО «всецело вовлечена в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство», считает Медведев.

«Идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии... и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС НАТО в городе Миккели.... Появляются новые гарнизоны, например, в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории», — напомнил Медведев.

Россия не может игнорировать тот факт, что Финляндия является членом НАТО, это предопределяет смену военных подходов страны к обустройству границы и к отражению «возможных недружественных актов», заявлял ранее Медведев.

Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления
Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления обновлено 15:19
15:19 4143
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 1102
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 1102
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер»
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер» заявили в Украине
16:12 1257
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
15:08 1830
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
14:47 1628
В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 4556
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 3324
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 6584
Нападение в Измире: стрелок оказался жив
Нападение в Измире: стрелок оказался жив видео; обновлено 14:55
14:55 8124
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 6084

ЭТО ВАЖНО

Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления
Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления обновлено 15:19
15:19 4143
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 1102
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 1102
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер»
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер» заявили в Украине
16:12 1257
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
15:08 1830
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
14:47 1628
В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 4556
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 3324
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 6584
Нападение в Измире: стрелок оказался жив
Нападение в Измире: стрелок оказался жив видео; обновлено 14:55
14:55 8124
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 6084
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться