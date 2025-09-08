Медведев снова обвиняет Финляндию

«Финляндия как сателлит Гитлера, напавший на СССР, несет точно такую же ответственность за развязывание войны, все ужасы и страдания нашего населения, как и фашистская Германия», - утверждает Медведев.

Финляндия «несет ответственность за развязывание» Второй мировой войны вместе с Германией, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявления которого приводят российские СМИ.

Зампред Совбеза РФ заявил, что политика Хельсинки дает России все основания пересмотреть свой отказ от масштабных компенсаций за «ущерб» от действий Финляндии в годы Второй мировой войны. По его словам, такой ущерб оценивается в 20 трлн руб., по данным Верховного суда Карелии.

Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве. Власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны 1939–1940 годов. В 1944-м было заключено перемирие с Москвой, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

Медведев несколько дней назад посетил границу России с Финляндией и НАТО (страна стала членом блока в апреле 2023 года).

Медведев напомнил, что в договор 1947 года было заложено $300 млн репараций, из которых фактически было выплачено $226,5 млн. Согласие на компенсацию в подобном размере было со стороны России (правопреемница СССР) жестом доброй воли, «не оцененным нынешними поколениями», заявил Медведев.

По его утверждению, Финляндия «проводит курс на подготовку к войне» и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. НАТО «всецело вовлечена в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство», считает Медведев.

«Идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии... и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС НАТО в городе Миккели.... Появляются новые гарнизоны, например, в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории», — напомнил Медведев.

Россия не может игнорировать тот факт, что Финляндия является членом НАТО, это предопределяет смену военных подходов страны к обустройству границы и к отражению «возможных недружественных актов», заявлял ранее Медведев.