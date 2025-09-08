Медведев снова обвиняет Финляндию

Финляндия «несет ответственность за развязывание» Второй мировой войны вместе с Германией, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявления которого приводят российские СМИ.
«Финляндия как сателлит Гитлера, напавший на СССР, несет точно такую же ответственность за развязывание войны, все ужасы и страдания нашего населения, как и фашистская Германия», - утверждает Медведев.
Зампред Совбеза РФ заявил, что политика Хельсинки дает России все основания пересмотреть свой отказ от масштабных компенсаций за «ущерб» от действий Финляндии в годы Второй мировой войны. По его словам, такой ущерб оценивается в 20 трлн руб., по данным Верховного суда Карелии.
Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве. Власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны 1939–1940 годов. В 1944-м было заключено перемирие с Москвой, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.
Медведев несколько дней назад посетил границу России с Финляндией и НАТО (страна стала членом блока в апреле 2023 года).
Медведев напомнил, что в договор 1947 года было заложено $300 млн репараций, из которых фактически было выплачено $226,5 млн. Согласие на компенсацию в подобном размере было со стороны России (правопреемница СССР) жестом доброй воли, «не оцененным нынешними поколениями», заявил Медведев.
По его утверждению, Финляндия «проводит курс на подготовку к войне» и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. НАТО «всецело вовлечена в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство», считает Медведев.
«Идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии... и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС НАТО в городе Миккели.... Появляются новые гарнизоны, например, в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории», — напомнил Медведев.
Россия не может игнорировать тот факт, что Финляндия является членом НАТО, это предопределяет смену военных подходов страны к обустройству границы и к отражению «возможных недружественных актов», заявлял ранее Медведев.