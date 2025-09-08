USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

План действий Агентства пищевой безопасности и Минсельхоза Венгрии

15:36 483

На днях в Будапеште состоялось XI заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

В рамках этого заседания были подписаны «План действий между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Венгрии на 2025–2027 годы» и другие документы, заявили в агентстве.

«Проведенное в Будапеште заседание высоко оценивается с точки зрения укрепления сотрудничества двух стран в сферах торговли, бизнеса, пищевой безопасности и других направлениях», - отметили в ведомстве.

