План действий Агентства пищевой безопасности и Минсельхоза Венгрии

На днях в Будапеште состоялось XI заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

В рамках этого заседания были подписаны «План действий между Агентством пищевой безопасности Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Венгрии на 2025–2027 годы» и другие документы, заявили в агентстве.

«Проведенное в Будапеште заседание высоко оценивается с точки зрения укрепления сотрудничества двух стран в сферах торговли, бизнеса, пищевой безопасности и других направлениях», - отметили в ведомстве.