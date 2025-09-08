USD 1.7000
Украинские хакеры парализовали работу российского оператора

15:49 1148

Хакеры Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины провели масштабную операцию в российском киберпространстве, приуроченную ко Дню ГУР. Об этом сообщили источники РБК-Украина.

7 сентября 1992 года был подписан Указ о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины. Именно этот день является официальной датой создания Украинской военной разведки.

По данным источников, утром 7 сентября были запущены масштабные DDoS-атаки на сетевую инфраструктуру России. В частности, была нарушена работа топливных карт «Роспетрол», которые используются для онлайн-оплаты топлива.

Атакам подверглись платформа «Передовые платежные системы», а также серверы «Ростелекома» и «Лукойла». По информации издания, украинские киберспециалисты нанесли ущерб на сумму до $3 млн.

Источники также сообщили об атаке на инфраструктуру телекоммуникационного оператора «К-Корп». В результате хакерам удалось вывести из строя более 700 коммутаторов и 13 серверов в двух дата-центрах компании, полностью парализовав ее работу. Цель атаки была выбрана из-за того, что «К-Корп» оказывает услуги группе компаний «Калашников».

Кроме того, были взломаны десятки интернет-ресурсов, на главных страницах которых появились поздравления с Днем военной разведки Украины.

В ГУР заявили, что работа по выведению из строя информационно-коммуникационной инфраструктуры компаний, способствующих ведению войны со стороны России, будет продолжаться до полной деоккупации украинских территорий.

