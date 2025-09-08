Азербайджанец с армянином увлеклись «Мистером Сидром»

По сообщению российских СМИ, представитель гособвинения отметил, что вина подсудимых в полной мере подтвердилась в ходе предварительного и судебного следствия.

Гособвинение в суде Красноглинского района Самары запросило по девять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима для двух фигурантов уголовного дела о производстве напитка «Мистер Сидр», от отравления которым погибли 50 человек.

Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности массовую гибель людей), проходят Анар Гусейнов и Артем Айрапетян.

По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО «Анди» Гусейнов совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для последующей продажи. Ради сокращения затрат они отказались от соблюдения естественной технологии приготовления напитка, заменив ее добавлением в растворимый сок этилового спирта. Для этого Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тыс. литров спирта, похищенного ими со склада ГУ МВД России по Самарской области. Приобретенный спирт не имел документов, использовался при производстве порядка 48 тыс. литров сидра под торговыми марками «Мистер Сидр» и «Лето сидр». Впоследствии было реализовано свыше 30 тыс. литров этой продукции, от отравления которой умерли 50 человек, еще 66 получили отравления различной степени тяжести в нескольких регионах.

Гусейнов и Айрапетян признали вину частично, не согласившись с обвинением в действиях группой лиц по предварительному сговору.