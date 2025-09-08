USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Азербайджанец с армянином увлеклись «Мистером Сидром»

15:52 1743

Гособвинение в суде Красноглинского района Самары запросило по девять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима для двух фигурантов уголовного дела о производстве напитка «Мистер Сидр», от отравления которым погибли 50 человек.

По сообщению российских СМИ, представитель гособвинения отметил, что вина подсудимых в полной мере подтвердилась в ходе предварительного и судебного следствия.

Обвиняемыми по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности массовую гибель людей), проходят Анар Гусейнов и Артем Айрапетян.

По версии следствия, в 2023 году учредитель и фактический руководитель ООО «Анди» Гусейнов совместно с Айрапетяном организовал в Самаре производство сидра для последующей продажи. Ради сокращения затрат они отказались от соблюдения естественной технологии приготовления напитка, заменив ее добавлением в растворимый сок этилового спирта. Для этого Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина не менее 4 тыс. литров спирта, похищенного ими со склада ГУ МВД России по Самарской области. Приобретенный спирт не имел документов, использовался при производстве порядка 48 тыс. литров сидра под торговыми марками «Мистер Сидр» и «Лето сидр». Впоследствии было реализовано свыше 30 тыс. литров этой продукции, от отравления которой умерли 50 человек, еще 66 получили отравления различной степени тяжести в нескольких регионах.

Гусейнов и Айрапетян признали вину частично, не согласившись с обвинением в действиях группой лиц по предварительному сговору.

Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления
Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления обновлено 15:19
15:19 4147
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 1108
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 1106
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер»
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер» заявили в Украине
16:12 1260
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
15:08 1835
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
14:47 1631
В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 4557
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 3327
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 6588
Нападение в Измире: стрелок оказался жив
Нападение в Измире: стрелок оказался жив видео; обновлено 14:55
14:55 8128
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 6085

ЭТО ВАЖНО

Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления
Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления обновлено 15:19
15:19 4147
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 1108
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 1106
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер»
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер» заявили в Украине
16:12 1260
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
15:08 1835
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
14:47 1631
В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 4557
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 3327
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 6588
Нападение в Измире: стрелок оказался жив
Нападение в Измире: стрелок оказался жив видео; обновлено 14:55
14:55 8128
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 6085
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться