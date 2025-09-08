Шахин Мустафаев в Поднебесной

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев во главе делегации высокого уровня принимает участие в 25-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке. Об этом сообщила на брифинге посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

«Сегодня заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев находится в КНР для участия в 25-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке. Кроме того, он будет председательствовать на китайско-азербайджанском форуме двусторонних инвестиций и первом заседании китайско-азербайджанской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, чтобы придать новый импульс торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию между двумя странами», — заявила дипломат.