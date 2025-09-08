USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Шахин Мустафаев в Поднебесной

15:58 902

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев во главе делегации высокого уровня принимает участие в 25-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке. Об этом сообщила на брифинге посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

«Сегодня заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев находится в КНР для участия в 25-й Китайской международной торгово-инвестиционной ярмарке. Кроме того, он будет председательствовать на китайско-азербайджанском форуме двусторонних инвестиций и первом заседании китайско-азербайджанской рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, чтобы придать новый импульс торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию между двумя странами», — заявила дипломат.

Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления
Новый глава кемалистов Стамбула приехал и сделал громкие заявления обновлено 15:19
15:19 4149
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 1110
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 1109
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер»
В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер» заявили в Украине
16:12 1262
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
Представитель Алиева: «В истории Южного Кавказа может открыться новая страница»
15:08 1835
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
Представитель президента рассказал о политике Баку в отношении Израиля и Ирана
14:47 1633
В Казахстане ждут Алиева
В Казахстане ждут Алиева
12:09 4558
Американская делегация в Баку
Американская делегация в Баку фото
14:21 3327
Харьков под угрозой
Харьков под угрозой обновлено 13:25
13:25 6589
Нападение в Измире: стрелок оказался жив
Нападение в Измире: стрелок оказался жив видео; обновлено 14:55
14:55 8129
Война продолжится. Сколько? Бог знает…
Война продолжится. Сколько? Бог знает… третья мировая; все еще актуально
7 сентября 2025, 22:17 6085

