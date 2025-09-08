USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

В здание Кабмина Украины влетел не «Шахед», а «Искандер»

заявили в Украине
16:12 1263

В здание Кабинета министров Украины во время комбинированной атаки России в ночь на 7 сентября ударил не беспилотник типа «Шахед», а крылатая ракета 9М727 оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».

Об этом в понедельник, 8 сентября, пишет Defense Express со ссылкой на источник, знакомый с результатами анализов обломков.

Отмечается, что боевая часть ракеты не взорвалась. Пожар, вспыхнувший на верхних этажах Кабмина, произошел из-за воспламенения топлива из баков российской ракеты. «В случае штатного срабатывания боевой части ракеты, а ее масса составляет около 450 кг, последствия этого удара были бы значительно большими», — заявили украинские аналитики.

В Defense Express напомнили, что, согласно официальным данным, обнародованным Воздушными силами ВСУ, в ночь на 7 сентября россияне атаковали Украину девятью крылатыми ракетами ОТРК «Искандер», из которых сбить удалось четыре. Кроме того, они выпустили 810 дронов различных типов, из которых ВСУ удалось обезвредить и сбить 747 единиц.

