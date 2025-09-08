Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего руководителя Управления Приморского бульвара, экс-главы площади Государственного флага Ильгара Мустафаева, его помощника Рашада Бадалова и директора общества с ограниченной ответственностью GIRASOL Фуада Бабаева.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе заседания, проходившего под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой, прокурор зачитал обвинительный акт.

Ильгар Мустафаев и другие обвиняемые не признали себя виновными ни по одному из выдвинутых против них обвинений. Они заявили о своей невиновности и намерении дать подробные показания о необоснованности расследования.

Судебный процесс продолжится 29 сентября.