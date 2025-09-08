USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Армения готова открыть границы с Турцией хоть завтра

16:29 574

Власти Армении готовы открыть границы с Турцией и установить дипломатические отношения. Об этом заявил спецпредставитель по нормализации армяно-турецких отношений Рубен Рубинян.

«…С армянской стороны никаких препятствий нет, мы готовы к открытию границ и установлению дипломатических отношений уже завтра», – отметил Рубинян.

Он также напомнил, что недавно Армения восстановила дипломатические связи с Пакистаном, назвав это «важным событием». «Надеюсь, что скоро сделаем аналогичный шаг и в отношении Турции», – добавил Рубинян.

Говоря о предстоящей встрече с турецким коллегой Сердаром Кылычем, спецпредставитель подчеркнул, что договоренности, достигнутые в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном, положительно влияют на региональные процессы. В ходе встречи с Кылычем планируется обсудить вопросы открытия границ и установления дипломатических отношений, отметил Рубинян.

При этом он не уточнил, где именно пройдет встреча – в Ереване или на приграничной территории, пообещав сообщить об этом позже.

Рубинян сообщил, что соглашение 2023 года об открытии пунктов пропуска для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов пока не реализовано. Он выразил надежду на скорое выполнение достигнутых договоренностей.

В воскресенье турецкий телеканал NTV сообщил, что Турция и Армения впервые проведут встречу на уровне делегаций на следующей неделе. По данным канала, делегация под руководством Сердара Кылыча, спецпредставителя по нормализации отношений с армянской стороной, прибудет в Армению через пограничный пункт «Алиджан». Стороны планируют обсудить ряд вопросов по нормализации двусторонних отношений и реализации уже принятых решений. МИД Армении подтвердил свое участие в переговорах.

