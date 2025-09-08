Посол КНР о визите Алиева в Китай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе недавнего визита в Китай придал мощный импульс развитию сотрудничества и укреплению всестороннего стратегического партнерства между двумя странами. Об этом на пресс-конференции в Баку заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй.

По ее словам, под руководством глав государств отношения достигли наивысшего уровня: «Президент Ильхам Алиев посещал Китай восемь раз и провел более десяти встреч с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры выстроили хорошие деловые отношения и укрепили личную дружбу. Си Цзиньпин назвал Алиева своим старым другом».

Лу Мэй обратила внимание на значимость Транскаспийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор), который Китай рассматривает как важный элемент региональной взаимосвязанности, экономического развития и стабильности глобальных цепочек поставок.

Кроме того, она заявила, что за январь–июль 2025 года из Китая в Азербайджан прибыло 225 блок-поездов — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Ожидается, что до конца года эта цифра превысит 400. Завтра я приму участие в церемонии встречи грузового состава из Чжэцзяна в Баку», — добавила посол.