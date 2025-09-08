USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение

16:45

В России атакована воинская часть, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации источника, утром 8 сентября вблизи Хабаровска произошел взрыв возле воинской части №6912. Военнослужащие этой части, по утверждению ГУР, ранее принимали непосредственное участие в атаках против Украины.

Сообщается, что на парковке рядом с частью сработали два взрывных устройства. Взрывы прогремели около 9:00, когда военные прибывали на службу. В результате инцидента есть погибшие и раненые среди личного состава.

После происшествия российские спецслужбы заблокировали мобильный интернет и изменили маршруты общественного транспорта, чтобы ограничить распространение информации, отметил собеседник издания.

«Украинская правда» отмечает, что воинская часть №6912 дислоцируется в Хабаровске и является базой 748-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии: «Подразделение, по данным открытых источников, участвовало в боях под Киевом (Буча, Ирпень) в начале 2022 года».

