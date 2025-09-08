Турция построит военную академию и обучит сирийскую армию

На основании заключенного с переходным правительством Сирии соглашения Турция начала обучение сирийских солдат. Об этом сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на источники.

По их данным, сначала тренировки пройдут сирийские спецназовцы, затем обучение охватит всю армию арабской республики. Кроме того, Турция планирует создать в Сирии военную академию и школу подготовки прапорщиков по образцу, применяемому в Сомали и Ливии.

Анкара также готова поддержать сирийское правительство, если курдские «отряды самообороны» (YPG) не станут выполнять соглашения от 10 марта между «Сирийскими демократическими силами» (СДС), основным ядром которых является террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК)/YPG, и правительством Ахмеда аш-Шараа.

При этом источники подчеркивают, что основную операцию могут провести сирийские власти, а Турция окажет поддержку разведкой, беспилотниками и артиллерией.