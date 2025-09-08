Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали

В Ивановской области России лидер азербайджанской диаспоры выдвинулся кандидатом в местную думу от правящей партии «Единая Россия». Сразу после этого против него началась кампания нападок со стороны пропагандистов. Руководитель общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев города Иваново» Асиф Мамедов занимается бизнесом в указанном регионе. В видеообращении он сообщил о своем выдвижении кандидатом от правящей партии на выборах в областную думу, которые пройдут на следующей неделе.

Однако Z-блогеры и другие пропагандисты, участвующие в кампании против Азербайджана и азербайджанской диаспоры в России, выступили против его кандидатуры. Они утверждают, что Мамедов «не может связать двух слов на русском языке», а также ранее публично поддерживал свою историческую родину — Азербайджан, в том числе направив письмо президенту Ильхаму Алиеву от имени диаспоры. «Я правильно понимаю, что у нас по списку уже через неделю в депутаты зайдет глава азербайджанской диаспоры Иваново и Ивановской области?» — задался вопросом Z-блогер Юрий Подоляка, напомнив об «откровенно антироссийской политике Азербайджана». Пропагандист провел «расследование» о бизнесе Мамедова, заявив, что его предприятие зарегистрировано как акционерное общество «Ревис». «Такое предприятие в Ивановской области есть, но с 2021 года там числится только один сотрудник и директор Али-заде Мехрибан Рахман кызы, если верить rusprofile. Али-заде Мехрибан Рахман кызы является учредителем двух компаний — ООО «Вендор» и ООО «Титул-М». Их директором выступает… Мамедов Асиф Абильфат оглы», — написал Подоляка.