Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали

Эльяс Шафиев, собкор
17:04 692

В Ивановской области России лидер азербайджанской диаспоры выдвинулся кандидатом в местную думу от правящей партии «Единая Россия». Сразу после этого против него началась кампания нападок со стороны пропагандистов.

Руководитель общественной организации «Национально-культурная автономия азербайджанцев города Иваново» Асиф Мамедов занимается бизнесом в указанном регионе. В видеообращении он сообщил о своем выдвижении кандидатом от правящей партии на выборах в областную думу, которые пройдут на следующей неделе.

Лидер азербайджанской диаспоры Асиф Мамедов выдвинулся кандидатом в местную думу от правящей партии «Единая Россия», и сразу против него началась кампания нападок со стороны пропагандистов

Однако Z-блогеры и другие пропагандисты, участвующие в кампании против Азербайджана и азербайджанской диаспоры в России, выступили против его кандидатуры. Они утверждают, что Мамедов «не может связать двух слов на русском языке», а также ранее публично поддерживал свою историческую родину — Азербайджан, в том числе направив письмо президенту Ильхаму Алиеву от имени диаспоры.

«Я правильно понимаю, что у нас по списку уже через неделю в депутаты зайдет глава азербайджанской диаспоры Иваново и Ивановской области?» — задался вопросом Z-блогер Юрий Подоляка, напомнив об «откровенно антироссийской политике Азербайджана». Пропагандист провел «расследование» о бизнесе Мамедова, заявив, что его предприятие зарегистрировано как акционерное общество «Ревис».

«Такое предприятие в Ивановской области есть, но с 2021 года там числится только один сотрудник и директор Али-заде Мехрибан Рахман кызы, если верить rusprofile. Али-заде Мехрибан Рахман кызы является учредителем двух компаний — ООО «Вендор» и ООО «Титул-М». Их директором выступает… Мамедов Асиф Абильфат оглы», — написал Подоляка.

На «радость» пропагандистам среди кандидатов в местную думу, кроме Асифа Мамедова, есть еще один азербайджанец — Эдгар Везиров

Другой Z-блогер, Сергей Колесников, высмеял видеовыступление Мамедова, заявив, что тот «едва смог прочитать заранее подготовленный текст на русском языке с сильным акцентом».

Асиф Мамедов является представителем известного рода азербайджанцев в Ивановской области. Он брат лидера местной диаспоры Саррафа Мамедова, скончавшегося в 2020 году в 55 лет. До своей смерти Сарраф Мамедов, выходец из Физулинского района, также был депутатом областной думы и считался одним из крупных бизнесменов региона.

По данным российских источников, семья Мамедовых в Иваново занимается торговлей фруктами и овощами, строительством, арендой коммерческой недвижимости и другими видами бизнеса. Один из представителей семьи, двоюродный брат Асифа Мамедова Руслан Мамедов, уже является депутатом Ивановской думы.

На выборах в областную думу Ивановской области партия «Единая Россия» выдвинула 20 кандидатов, как минимум шестеро из которых, по прогнозам, получат мандаты. В списке, кроме Асифа Мамедова, есть еще один азербайджанец — Эдгар Везиров. В местных пабликах против него также ведется агитация, а избирателей призывают не голосовать за правящую партию именно из-за того, что она включила в свой список представителей азербайджанской общины.

ЭТО ВАЖНО

