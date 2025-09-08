Евросоюз обсуждает санкции против Китая

Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Китая в связи с тем, что страна покупает российские энергоносители.

Чиновники и дипломаты ЕС начали полноценные переговоры о том, что может войти в очередной пакет санкций против России, 7 сентября, пишет FT. По словам трех источников, осведомленных о ходе дискуссий, во многих из них поднимался вопрос о возможных вторичных санкциях против Китая.

По словам одного из источников, предложения ЕС по вторичным санкциям находятся «на очень ранней стадии» и вряд ли будут приняты, если США также не направят усилия на борьбу с импортом Китаем российских энергоносителей.

Европейская делегация 8 сентября прибыла в Вашингтон для обсуждения санкций против России с представителями Министерства финансов США.

Обсуждение вторичных санкций против Китая и других крупных импортеров российских энергоносителей началось в Евросоюзе после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела 50-процентные пошлины в отношении товаров из Индии, объяснив это тем, что Нью-Дели закупает российскую нефть, отмечает FT.

Однако ЕС не желает следовать примеру США и поступать так же применительно к Индии, поскольку это будет противоречить его усилиям по углублению двусторонних торговых отношений, пишет газета. Применять меры к Китаю, как отмечает FT, Брюссель также не хочет, опасаясь ответных действий против европейских компаний.

Китай является вторым по величине торговым партнером ЕС после США.

О том, что в 19-й пакет санкций ЕС против России могут войти ограничения в отношении китайских фирм, ранее писал Bloomberg. Также, по данным агентства, впервые может быть применен инструмент вторичных санкций, созданный еще в 2023 году.

Глава Минфина Скотт Бессент в августе заявил, что европейским лидерам, призывающим США к усилению санкций против России, следует что-то сделать самим или «заткнуться». Европу он призвал следовать за США в вопросе введения вторичных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть. Вашингтон на данный момент не вводил вторичных санкций против Китая, аналогичных примененным к Нью-Дели.

Китай — крупнейший мировой покупатель нефти. По данным Reuters, в 2024 году Россия стала крупнейшим поставщиком этого ресурса в страну: за год экспорт достиг рекордных 108,5 млн т, что на 1% больше показателей 2023-го. В августе на фоне введения США мер против Индии Китай нарастил закупки российской нефти: по данным Kpler, поставки Urals в страну достигли около 75 тыс. барр. в сутки, что почти вдвое выше среднего уровня с начала года — 40 тыс. барр.

Требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам нефти, Кремль называл незаконными угрозами. Санкции Москва также считает нелегитимными и требует их отмены.