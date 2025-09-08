USD 1.7000
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России

17:25 3505

Генеральный директор калийно‑магниевой компании «К-Поташ Сервис» Алексей С. найден мертвым в понедельник под Калининградом, сообщает The Moscow Times.

Согласно сообщению, тело было обезглавлено, лежало под мостом, и к нему был привязан буксировочный трос. Погибший возглавил «К‑Поташ Сервис» в октябре 2022 года. Компания курировала проект калийного рудника в поселке Нивенское Калининградской области. Первоначально запуск планировался на 2021 год, но неоднократно переносился из‑за протестов местных жителей.

Издание отмечает, что Алексей С. стал уже 19‑м топ‑менеджером, погибшим в России при загадочных обстоятельствах за последние 3,5 года. Только в августе стало известно о смерти председателя совета директоров «Уралкалия» Дмитрия Осипова и основателя группы компаний «Самолет» Михаила Кенина – причины их смерти не установлены.

В январе 2022 года в Ленобласти нашли мертвым главу транспортной службы «Газпром инвест» Леонида Шульмана. В феврале в Москве обнаружили тела бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его жены и дочери. В июле от выстрела в голову погиб директор «Астра Шиппинг» Юрий Воронов, чья компания работала на арктических проектах «Газпрома».

Осенью 2022 года из окна больницы в Москве выпал глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов. Его преемник Владимир Некрасов умер через год от «острой сердечной недостаточности», а в марте 2024 года скончался вице-президент компании Виталий Робертус – причины не раскрывались.

В феврале 2023 года в доме на Рублевке найден мертвым нефтетрейдер Вячеслав Ровнейко. Осенью 2024-го из окна квартиры в Москве выпал бывший замглавы «Норникеля» Михаил Рогачев, а летом 2025 года – вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов.

На вилле в Испании был найден застреленным экс-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня. Под Петербургом в гараже обнаружили тело Александра Тюлякова — топ-менеджера финансового подразделения «Газпрома».

Также при странных обстоятельствах погибли: директор по коммуникациям «Цифровой логистики» (РЖД) Павел Пчельников, основатель «Владимирского стандарта» Павел Антов (падение из окна в Индии), директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин (выпал с катера), вице-президент «Локо-Банка» Кристина Байкова (падение с высоты после вечеринки), а также первый замглавы «Якутскэнерго» Игорь Шкурко – его нашли мертвым в СИЗО Якутска.

