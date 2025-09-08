Иран идет в отказ: глава МАГАТЭ недоволен

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) до сих пор не получило от Ирана информации о местонахождении запасов высокообогащенного урана. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«Нет ясности в том смысле, что мы не получали подтверждения от Ирана по этому поводу», – заявил Гросси на пресс-конференции, посвященной открытию сентябрьской сессии Совета управляющих.

При этом он выразил надежду на скорое завершение переговоров по возобновлению сотрудничества с Тегераном.

«Прогресс достигнут. Я искренне надеюсь, что в ближайшие дни удастся успешно завершить эти переговоры, что будет способствовать возобновлению нашей столь необходимой работы с Ираном», – отметил гендиректор МАГАТЭ.

Гросси также подчеркнул, что соглашение о всеобъемлющих гарантиях Ирана в рамках ДНЯО остается в силе. На сегодняшний день это единственный юридически обязывающий документ, определяющий права и обязанности Ирана и МАГАТЭ в сфере гарантий.

После ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне Иран обвинил МАГАТЭ в невыполнении обязательств и временно приостановил сотрудничество с агентством. 26 августа гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил, что первая группа инспекторов вернулась в Иран и готовится возобновить работу на объектах, продолжая обсуждать практические детали взаимодействия.

Власти Ирана настаивают на изменении формата сотрудничества с МАГАТЭ: они предлагают рассматривать запросы на инспекции отдельно и отказываются возобновлять проверки до согласования нового порядка работы.