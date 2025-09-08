Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совместно с премьер-министром Юлией Свириденко и министром внутренних дел Игорем Клименко организовал визит представителей дипломатических миссий к месту удара России по зданию Кабинета министров в Киеве. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

В посещении приняли участие дипломаты из Азербайджана, Израиля, Казахстана, Грузии, Кыргызстана, США, Турции, ЕС и других стран, аккредитованных в Украине.

Юлия Свириденко и Игорь Клименко рассказали дипломатам о последствиях последних атак, которые затронули не только Киев, но и Сумы, Кременчуг, Одессу, Днепр, Кривой Рог и Запорожье. По словам Андрея Сибиги, подобные визиты «важны для демонстрации единства международного сообщества в поддержке Украины и украинцев».

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли удары по Киеву. Зафиксированы попадания и разрушения в Святошинском и Дарницком районах, погибли два человека, среди них ребенок. Пострадали не менее 18 человек.

Позже премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила повреждение здания Кабмина Украины в результате атаки. По данным украинских СМИ, для удара по зданию правительства российские силы использовали крылатую ракету «Искандер», а не БПЛА «Шахед», как считалось ранее.