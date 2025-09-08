В Баку открылся новый зал дзюдо

В Баку состоялась торжественная церемония открытия нового зала дзюдо клуба «Лион».
В мероприятии приняли участие советник президента Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Натик Багиров, член Исполнительного комитета ACF, менеджер по внутренним соревнованиям Агаяр Ахундзаде, старший тренер мужской сборной Азербайджана Эльхан Мамедов, известные спортсмены и гости.
Федерация обеспечила зал татами, соответствующими современным стандартам. Общая площадь зала составляет 300 кв. м. Есть зона ожидания для родителей, тренерские комнаты и раздевалки. Одновременно в зале могут тренироваться 50 человек.
Зал расположен по адресу: Хатаинский район, ул. Мазахира Рустамова, 162
Контакты: 8558