USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

В Баку открылся новый зал дзюдо

ФОТО
Отдел спорта
18:06 1284

В Баку состоялась торжественная церемония открытия нового зала дзюдо клуба «Лион».

В мероприятии приняли участие советник президента Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Натик Багиров, член Исполнительного комитета ACF, менеджер по внутренним соревнованиям Агаяр Ахундзаде, старший тренер мужской сборной Азербайджана Эльхан Мамедов, известные спортсмены и гости.

Федерация обеспечила зал татами, соответствующими современным стандартам. Общая площадь зала составляет 300 кв. м. Есть зона ожидания для родителей, тренерские комнаты и раздевалки. Одновременно в зале могут тренироваться 50 человек.

Зал расположен по адресу: Хатаинский район, ул. Мазахира Рустамова, 162

Контакты: 8558

Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 1127
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 4293
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки; все еще актуально
03:08 7935
Суд не пощадил Карапетяна
Суд не пощадил Карапетяна
18:22 1534
В Баку открылся новый зал дзюдо
В Баку открылся новый зал дзюдо ФОТО
18:06 1285
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре фото
17:46 821
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве фото
17:41 2081
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
17:25 3511
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина обновлено 18:12
18:12 6265
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 3200
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 2322

ЭТО ВАЖНО

Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 1127
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 4293
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки; все еще актуально
03:08 7935
Суд не пощадил Карапетяна
Суд не пощадил Карапетяна
18:22 1534
В Баку открылся новый зал дзюдо
В Баку открылся новый зал дзюдо ФОТО
18:06 1285
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре фото
17:46 821
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве фото
17:41 2081
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
17:25 3511
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина обновлено 18:12
18:12 6265
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 3200
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 2322
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться