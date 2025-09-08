USD 1.7000
Суд не пощадил Карапетяна

18:22 1538

Антикоррупционный апелляционный суд Армении решил оставить под арестом бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, которому следствие инкриминирует призыв к свержению конституционного строя. Об этом сообщил журналистам адвокат Карапетяна Арам Вардеванян.

«Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом», - сказал юрист.

Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он накануне выступил в защиту армянской церкви.

После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В группе компаний «Ташир» были проведены обыски и аресты.

ЭТО ВАЖНО

Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 1128
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 4294
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки; все еще актуально
03:08 7936
Суд не пощадил Карапетяна
Суд не пощадил Карапетяна
18:22 1539
В Баку открылся новый зал дзюдо
В Баку открылся новый зал дзюдо ФОТО
18:06 1286
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре фото
17:46 821
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве фото
17:41 2082
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
17:25 3512
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина обновлено 18:12
18:12 6265
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 3202
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 2322
