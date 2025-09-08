Суд не пощадил Карапетяна

Антикоррупционный апелляционный суд Армении решил оставить под арестом бизнесмена и мецената Самвела Карапетяна, которому следствие инкриминирует призыв к свержению конституционного строя. Об этом сообщил журналистам адвокат Карапетяна Арам Вардеванян.

«Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом», - сказал юрист.

Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело было возбуждено после того, как он накануне выступил в защиту армянской церкви.

После этого правительство объявило о решении национализировать и выставить на торги принадлежащую Карапетяну компанию «Электрические сети Армении». В группе компаний «Ташир» были проведены обыски и аресты.