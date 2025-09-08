Бунтуют и непальцы

В Непале продолжаются массовые беспорядки после блокировки 26 соцсетей, включая Facebook, YouTube, X, WhatsApp и Instagram.
На данный момент 14 человек числятся погибшими, пишут СМИ.
