Канцлер Германии: Украина – только начало

Империалистические планы Кремля не ограничиваются Украиной, а лишь начинаются с нее, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру, поскольку отношения с США меняются.

«Мы в Европе должны скорректировать наши интересы - без фальшивой ностальгии», - отметил немецкий канцлер.

Он добавил, что, хотя США остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обусловливает свои связи определенными интересами и темами.

Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 4299
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки; все еще актуально
03:08 7937
Суд не пощадил Карапетяна
Суд не пощадил Карапетяна
18:22 1544
В Баку открылся новый зал дзюдо
В Баку открылся новый зал дзюдо ФОТО
18:06 1287
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре фото
17:46 824
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве фото
17:41 2086
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
17:25 3518
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина обновлено 18:12
18:12 6268
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 3204
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 2323

