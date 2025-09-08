Канцлер Германии: Украина – только начало

Империалистические планы Кремля не ограничиваются Украиной, а лишь начинаются с нее, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
Мерц призвал европейских союзников пересмотреть свои интересы и активно искать новые партнерства по всему миру, поскольку отношения с США меняются.
«Мы в Европе должны скорректировать наши интересы - без фальшивой ностальгии», - отметил немецкий канцлер.
Он добавил, что, хотя США остаются важным партнером, эти отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон обусловливает свои связи определенными интересами и темами.