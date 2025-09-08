USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Испанский посол покидает Израиль

19:10 453

МИД Испании отзывает посла из Израиля для консультаций в связи с введенным эмбарго на поставки оружия и резкой критикой со стороны еврейского государства.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении девяти санкционных мер против Израиля в ответ на действия еврейского государства в Газе.

«Испания не в силах остановить нападения Израиля в одиночку. У нас нет атомных бомб, авианосцев и крупных нефтяных запасов, но это не означает, что мы перестанем пытаться остановить Израиль», - сказал он.

Премьер также заявил, что за последние два года в Газе и на Западном берегу Израиль «убил более 63 тысяч человек, более 15 тысяч получили ранения, около 250 тысяч человек столкнулись с проблемой голода, а около 2 миллионов, половина из которых несовершеннолетние, были вынуждены покинуть свои дома».

Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 1142
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 4304
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки; все еще актуально
03:08 7938
Суд не пощадил Карапетяна
Суд не пощадил Карапетяна
18:22 1548
В Баку открылся новый зал дзюдо
В Баку открылся новый зал дзюдо ФОТО
18:06 1292
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре фото
17:46 826
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве фото
17:41 2090
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
17:25 3522
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина обновлено 18:12
18:12 6271
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 3208
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 2325

