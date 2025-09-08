Испанский посол покидает Израиль

МИД Испании отзывает посла из Израиля для консультаций в связи с введенным эмбарго на поставки оружия и резкой критикой со стороны еврейского государства.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о введении девяти санкционных мер против Израиля в ответ на действия еврейского государства в Газе.

«Испания не в силах остановить нападения Израиля в одиночку. У нас нет атомных бомб, авианосцев и крупных нефтяных запасов, но это не означает, что мы перестанем пытаться остановить Израиль», - сказал он.

Премьер также заявил, что за последние два года в Газе и на Западном берегу Израиль «убил более 63 тысяч человек, более 15 тысяч получили ранения, около 250 тысяч человек столкнулись с проблемой голода, а около 2 миллионов, половина из которых несовершеннолетние, были вынуждены покинуть свои дома».