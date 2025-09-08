Молдоване доверяют Санду

В Молдове опубликованы результаты социологического опроса, проведенного компанией iData в августе 2025 года. Респондентам предлагалось указать, за какую партию или блок они готовы проголосовать на предстоящих парламентских выборах.

Среди всех опрошенных наибольшую поддержку получила партия «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду — 25,8%. Патриотический электоральный блок набрал 19,7%. За ним следуют блок «Альтернатива» с 8,1% и «Наша партия» Ренато Усатого с 6,6%.

Если учитывать только определившихся избирателей, PAS получает 36%, Патриотический блок — 27,5%, «Альтернатива» — 11,3%, а «Наша партия» — 9,2%.

Прогноз распределения мандатов без учета голосов диаспоры и жителей Приднестровья выглядит следующим образом: PAS — 41 мандат, Патриотический блок — 36, «Альтернатива» — 13, «Наша партия» — 11. Разница между основными соперниками находится в пределах статистической погрешности опроса.

Отдельно отмечается, что голоса диаспоры не были включены в исследование. По оценкам экспертов, они могут принести PAS дополнительно около семи мандатов, что существенно влияет на общий баланс сил. Таким образом, итоговое распределение мест в парламенте во многом будет зависеть от участия граждан Молдовы, проживающих за рубежом.