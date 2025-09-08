USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Молдоване доверяют Санду

19:34 125

В Молдове опубликованы результаты социологического опроса, проведенного компанией iData в августе 2025 года. Респондентам предлагалось указать, за какую партию или блок они готовы проголосовать на предстоящих парламентских выборах.

Среди всех опрошенных наибольшую поддержку получила партия «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду — 25,8%. Патриотический электоральный блок набрал 19,7%. За ним следуют блок «Альтернатива» с 8,1% и «Наша партия» Ренато Усатого с 6,6%.

Если учитывать только определившихся избирателей, PAS получает 36%, Патриотический блок — 27,5%, «Альтернатива» — 11,3%, а «Наша партия» — 9,2%.

Прогноз распределения мандатов без учета голосов диаспоры и жителей Приднестровья выглядит следующим образом: PAS — 41 мандат, Патриотический блок — 36, «Альтернатива» — 13, «Наша партия» — 11. Разница между основными соперниками находится в пределах статистической погрешности опроса.

Отдельно отмечается, что голоса диаспоры не были включены в исследование. По оценкам экспертов, они могут принести PAS дополнительно около семи мандатов, что существенно влияет на общий баланс сил. Таким образом, итоговое распределение мест в парламенте во многом будет зависеть от участия граждан Молдовы, проживающих за рубежом. 

Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 1144
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 4308
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки; все еще актуально
03:08 7939
Суд не пощадил Карапетяна
Суд не пощадил Карапетяна
18:22 1549
В Баку открылся новый зал дзюдо
В Баку открылся новый зал дзюдо ФОТО
18:06 1292
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре фото
17:46 828
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве фото
17:41 2090
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
17:25 3526
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина обновлено 18:12
18:12 6272
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 3209
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 2328

ЭТО ВАЖНО

Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 1144
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 4308
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!»
В центре Дамаска евреи скандируют: «Шалом!» наши заметки; все еще актуально
03:08 7939
Суд не пощадил Карапетяна
Суд не пощадил Карапетяна
18:22 1549
В Баку открылся новый зал дзюдо
В Баку открылся новый зал дзюдо ФОТО
18:06 1292
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре
Как организуют медобслуживание в Карабахе и Восточном Зангезуре фото
17:46 828
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве
Азербайджанские дипломаты на месте ударов по зданию Кабмина в Киеве фото
17:41 2090
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
Обезглавленное тело топ-менеджера нашли в России
17:25 3526
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина
Кемалисты забраковали назначенного судом Текина обновлено 18:12
18:12 6272
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
В Хабаровске взорвали воинскую часть: нет связи, ограничено движение
16:45 3209
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
Экс-глава Бакинского бульвара не признает себя виновным
16:19 2328
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться