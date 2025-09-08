Госпереворот под флагом США

В воскресенье бразильцы отмечали свой день независимости. Но, глядя на обилие американских звездно-полосатых флагов, а у некоторых участников демонстраций даже лица были раскрашены в те же цвета, можно было подумать, что граждане этой страны, хоть и с опозданием в три дня, отмечают День независимости Соединенных Штатов. Но нет, ошибки не было. Манифестанты таким образом протестовали против начавшегося суда над своим кумиром - бывшим ультраправым президентом Жаиром Болсонару. А его главным защитником, к которому сейчас апеллируют сторонники Болсонару, стал президент США Дональд Трамп.

В прошлом столетии Бразилия пережила 14 государственных переворотов. Половина из них была вполне успешной. Военный режим, который пришел к власти в 1964 году, просуществовал 21 год. Однако никогда еще к суду не привлекался экс-президент, который обвиняется в том, что он готовил переворот и таким образом противостоял воле своего народа. 8 января 2023 года сторонники Болсонару попытались взять штурмом одновременно здание Верховного суда страны, президентский дворец и бразильский Конгресс. Все было сделано, словно под копирку с атаки на американский Капитолий за два года и два дня до этого, который совершили экстремисты, апологеты Трампа. Сам Болсонару в тот день находился в Вашингтоне, однако следствие доказало, что он из США руководил своим воинством. В распоряжение следователей поступил текст указа, подписанный чуть позднее президентом в своем дворце. Он приказывал военному подразделению схватить и убить Инасиу Лула да Силву, нынешнего президента страны, а также вице–президента Жералду Алкмина и члена Верховного суда Александра Мораеса.

Какие еще нужны доказательства вины Болсонару? Но как и в других странах, в Бразилии юристы принимают во внимание исторические прецеденты. В этой стране с таким количеством военных переворотов ни один генерал не был арестован, доставлен в наручниках в суд и осужден — всегда все заканчивалось или оправданием, или амнистией в отличие от подобных процессов в Чили или Аргентине. Так было вплоть до этой недели. Если Болсонару, который сейчас находится под домашним арестом с электронным браслетом на запястье, будет признан виновным, он может быть приговорен к 23 годам тюрьмы. Вот на его защиту и вышли приблизительно 40 тысяч человек под американскими флагами. Но сопоставимое число сторонников Лулы провели контр-манифестации в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и столице страны Бразилиа. Кто из них возьмет верх? Местные эксперты говорят, что шансы на жесткий приговор и длительное тюремное заключение экс-президента довольно высоки, слишком уж неоспоримы и тяжелы обвинения.