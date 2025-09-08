Госпереворот под флагом США

В воскресенье бразильцы отмечали свой день независимости. Но, глядя на обилие американских звездно-полосатых флагов, а у некоторых участников демонстраций даже лица были раскрашены в те же цвета, можно было подумать, что граждане этой страны, хоть и с опозданием в три дня, отмечают День независимости Соединенных Штатов.
Но нет, ошибки не было. Манифестанты таким образом протестовали против начавшегося суда над своим кумиром - бывшим ультраправым президентом Жаиром Болсонару. А его главным защитником, к которому сейчас апеллируют сторонники Болсонару, стал президент США Дональд Трамп.
В прошлом столетии Бразилия пережила 14 государственных переворотов. Половина из них была вполне успешной. Военный режим, который пришел к власти в 1964 году, просуществовал 21 год. Однако никогда еще к суду не привлекался экс-президент, который обвиняется в том, что он готовил переворот и таким образом противостоял воле своего народа.
8 января 2023 года сторонники Болсонару попытались взять штурмом одновременно здание Верховного суда страны, президентский дворец и бразильский Конгресс. Все было сделано, словно под копирку с атаки на американский Капитолий за два года и два дня до этого, который совершили экстремисты, апологеты Трампа.
Сам Болсонару в тот день находился в Вашингтоне, однако следствие доказало, что он из США руководил своим воинством. В распоряжение следователей поступил текст указа, подписанный чуть позднее президентом в своем дворце. Он приказывал военному подразделению схватить и убить Инасиу Лула да Силву, нынешнего президента страны, а также вице–президента Жералду Алкмина и члена Верховного суда Александра Мораеса.
Какие еще нужны доказательства вины Болсонару? Но как и в других странах, в Бразилии юристы принимают во внимание исторические прецеденты. В этой стране с таким количеством военных переворотов ни один генерал не был арестован, доставлен в наручниках в суд и осужден — всегда все заканчивалось или оправданием, или амнистией в отличие от подобных процессов в Чили или Аргентине.
Так было вплоть до этой недели. Если Болсонару, который сейчас находится под домашним арестом с электронным браслетом на запястье, будет признан виновным, он может быть приговорен к 23 годам тюрьмы.
Вот на его защиту и вышли приблизительно 40 тысяч человек под американскими флагами. Но сопоставимое число сторонников Лулы провели контр-манифестации в Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу и столице страны Бразилиа.
Кто из них возьмет верх? Местные эксперты говорят, что шансы на жесткий приговор и длительное тюремное заключение экс-президента довольно высоки, слишком уж неоспоримы и тяжелы обвинения.
И вот тут в дело вмешивается Дональд Трамп, который как-то заявил, что он правит всем миром. Ультраправый Жаир Болсонару для него по духу и по своей политике очень близкий человек. Трамп и не скрывал, что его решение о введении 50-процетных пошлин на бразильский экспорт в США является наказанием властей этой страны за суд над Болсонару. «Администрация Трампа пытается совершить политическое вторжение в Бразилию, влияя на наших противников, и одновременно провести экономическую агрессию с помощью тарифов и санкций», - говорит бразильский профессор Гелио Баррето.
Одновременно президент США угрожает ввести тарифы против всех стран, входящих в БРИКС, включая Китай и Россию, которые, по его словам, подрывают роль американского доллара. Президент Лула призвал провести экстренную телеконференцию членов этой организации по обсуждению мер противодействия нажиму США. Лула да Силва в День независимости обратился к гражданам страны с воззванием, в котором заявил, что «Бразилия не будет колонией кого бы то ни было».
Однако планы администрации Трампа не ограничиваются лишь экономическими санкциями. Через своих сторонников Белый дом будет добиваться участия Болсонару в президентских выборах 2026 года, несмотря на то что для того установлен законодательный запрет на участие в выборах до 2030 года. Сенатор Флавио Болсонару, старший сын экс-президента, провел внушительную манифестацию на всемирно известном пляже Копакабана в Рио-Де-Жанейро в поддержку отца. Он был одет в майку со словами «Болсонару 2026». Флавио также назвал судью Александра Мораеса диктатором.
Однако Мораес настроен решительно и, похоже, не готов продолжать традицию оправданий и амнистий тех, кто совершил перевороты или пытался это сделать. Мораес – один из пяти судей, которые вынесут приговор бывшему президенту в эту пятницу.