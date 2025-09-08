Алкоголь убивает белорусов

Беларусь занимает первое место в мире по уровню смертности, обусловленной употреблением алкоголя. Об этом говорится в новом глобальном исследовании, опубликованном в сентябре 2025 года в журнале The Lancet Public Health.

Ученые проанализировали возраст-стандартизированные показатели смертности и DALYs — то есть годы жизни, потерянные как из-за преждевременной смерти, так и из-за болезней, вызванных алкоголем. Согласно исследованию, с 2000 по 2019 годы глобальные показатели смертности, связанной с алкоголем, снизились на 31%, однако в отдельных странах Восточной Европы сохраняются крайне высокие уровни заболеваемости и преждевременной смертности.

В частности, крайне тревожными оказались выводы для Беларуси. Страна находится на первом месте в мире по уровню смертности, связанной с алкоголем, и вошла в тройку государств с наибольшими потерями качественной жизни.

Иными словами, в международной статистике Беларусь выглядит одной из самых пострадавших стран от последствий злоупотребления алкоголем, отмечают авторы.

Согласно данным международного анализа, охватившего период 2000-2020 годов, в Беларуси зафиксирован самый высокий в мире показатель возрастной стандартизированной смертности, связанной с употреблением алкоголя.

В 2019 году этот показатель составил 164,3 смерти на 100 000 человек (диапазон неопределенности: 147,5–179,4). Для сравнения, в Молдове этот показатель — 162,3, а в Украине — 156,9.

По уровню утраченных лет жизни и здоровья (DALYs) Беларусь также оказалась в числе мировых лидеров. На душу населения в стране приходится 5596,2 утраченных года жизни на 100 000 человек (95% ДИ — 5146,3–5972,4). По этому показателю страна уступает только России (5772,4) и Украине (5667,9).