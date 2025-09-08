Трамп о жестоком убийстве украинской беженки

Президент США назвал нападавшего, 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, «безумцем» и «психом», отметив, что убийство, запечатленное на видео, «невозможно смотреть» из-за его жестокости.

«Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую сегодня утром или прошлой ночью в Шарлотте зарезал безумец, псих, который просто встал и начал действовать, это попало на запись – на самом деле смотреть невозможно, потому что это ужасно, но ее жестоко зарезали, она просто сидела там. Эти люди злые. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы с этим не справимся, у нас не будет страны», – сказал Трамп.

Газета New York Post сообщала, что в американском городе Шарлотт преступник-рецидивист Декарлос Браун-младший зарезал 23-летнюю украинскую беженку. Убийство произошло в общественном транспорте, подозреваемый — бездомный.

Позднее мэр Шарлотта Ви Лайлс подверглась критике за то, что выступила против широкого распространения видео с убийством девушки.