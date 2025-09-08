USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Трамп о жестоком убийстве украинской беженки

20:25 2237

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье украинской беженки Ирины Заруцкой, жестоко убитой в поезде в городе Шарлотт.

Президент США назвал нападавшего, 34-летнего Декарлоса Брауна-младшего, «безумцем» и «психом», отметив, что убийство, запечатленное на видео, «невозможно смотреть» из-за его жестокости.

«Я просто выражаю свою любовь и надежду семье молодой женщины, которую сегодня утром или прошлой ночью в Шарлотте зарезал безумец, псих, который просто встал и начал действовать, это попало на запись – на самом деле смотреть невозможно, потому что это ужасно, но ее жестоко зарезали, она просто сидела там. Эти люди злые. Мы должны уметь с этим справляться. Если мы с этим не справимся, у нас не будет страны», – сказал Трамп.

Газета New York Post сообщала, что в американском городе Шарлотт преступник-рецидивист Декарлос Браун-младший зарезал 23-летнюю украинскую беженку. Убийство произошло в общественном транспорте, подозреваемый — бездомный.

Позднее мэр Шарлотта Ви Лайлс подверглась критике за то, что выступила против широкого распространения видео с убийством девушки.

Украина закупает индийское топливо из российской нефти
Украина закупает индийское топливо из российской нефти Reuters
21:49 210
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров ОБНОВЛЕНО 21:31
21:31 1565
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном обновлено 21:42
21:42 645
Европейцы нанесли удар по КГБ
Европейцы нанесли удар по КГБ
21:03 1473
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция
19:56 2626
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
20:37 1126
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
20:25 2238
Донецк сотрясают взрывы
Донецк сотрясают взрывы ВИДЕО
20:21 1874
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком все еще актуально
19:45 10795
Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 2849
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 6120

