Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Nar наградил самых успешных абитуриентов этого года

20:45 302

Оператор мобильной связи Nar, сохраняющий позицию самого доступного в стране, продолжает поддержку долгосрочных социальных инициатив. В 2024/2025 учебном году компания наградила десять абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в вузы, особыми призами.

В рамках проекта, реализованного при поддержке информационного агентства Modern.az, победителям были вручены золотые номера, смартфоны и баланс в размере 700 AZN.

На церемонии награждения присутствовали известные государственные и общественно-политические деятели, а также представители СМИ, которые поздравили самых успешных абитуриентов года. Участники Umid Var Инклюзивного творческого объединения и Общественного союза «Дети Азербайджана» представили музыкальные и танцевальные номера. Их выступления, как и особое внимание Nar к инклюзивности в социальных проектах, были тепло встречены гостями мероприятия.

Генеральный директор Nar Гуннар Панкке выступил на церемонии, поздравил студентов и пожелал им успехов в будущем: «Это достижение открывает не только двери университетов, но и новые возможности и горизонты мышления. Мы в Nar уверены, что поддержка образования — это самая ценная инвестиция в будущее нашей страны».

На протяжении почти 10 лет эта ежегодная инициатива подтверждает особое внимание Nar к развитию образования. Более подробную информацию о социальных проектах компании, направленных на поддержку образования, можно найти здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллиона абонентов. Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

Украина закупает индийское топливо из российской нефти
Украина закупает индийское топливо из российской нефти Reuters
21:49 211
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров ОБНОВЛЕНО 21:31
21:31 1570
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном обновлено 21:42
21:42 647
Европейцы нанесли удар по КГБ
Европейцы нанесли удар по КГБ
21:03 1480
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция
19:56 2627
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
20:37 1129
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
20:25 2242
Донецк сотрясают взрывы
Донецк сотрясают взрывы ВИДЕО
20:21 1876
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком все еще актуально
19:45 10796
Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 2853
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 6120

