Nar наградил самых успешных абитуриентов этого года

Оператор мобильной связи Nar, сохраняющий позицию самого доступного в стране, продолжает поддержку долгосрочных социальных инициатив. В 2024/2025 учебном году компания наградила десять абитуриентов, показавших наивысшие результаты на вступительных экзаменах в вузы, особыми призами. В рамках проекта, реализованного при поддержке информационного агентства Modern.az, победителям были вручены золотые номера, смартфоны и баланс в размере 700 AZN.

На церемонии награждения присутствовали известные государственные и общественно-политические деятели, а также представители СМИ, которые поздравили самых успешных абитуриентов года. Участники Umid Var Инклюзивного творческого объединения и Общественного союза «Дети Азербайджана» представили музыкальные и танцевальные номера. Их выступления, как и особое внимание Nar к инклюзивности в социальных проектах, были тепло встречены гостями мероприятия. Генеральный директор Nar Гуннар Панкке выступил на церемонии, поздравил студентов и пожелал им успехов в будущем: «Это достижение открывает не только двери университетов, но и новые возможности и горизонты мышления. Мы в Nar уверены, что поддержка образования — это самая ценная инвестиция в будущее нашей страны».