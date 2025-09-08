USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Тунисцы громят супермаркеты

20:43 1331

В Тунисе уже пятый день громят супермаркеты сети Carrefour из-за сотрудничества этих магазинов с Израилем.

Carrefour - французская компания розничной торговли, оператор розничной сети из 12 тысяч торговых точек в 30 странах мира.

Украина закупает индийское топливо из российской нефти
Украина закупает индийское топливо из российской нефти Reuters
21:49 211
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров ОБНОВЛЕНО 21:31
21:31 1570
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном обновлено 21:42
21:42 648
Европейцы нанесли удар по КГБ
Европейцы нанесли удар по КГБ
21:03 1482
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция
19:56 2628
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
20:37 1129
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
20:25 2243
Донецк сотрясают взрывы
Донецк сотрясают взрывы ВИДЕО
20:21 1877
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком все еще актуально
19:45 10797
Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 2853
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 6120

