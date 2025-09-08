Тунисцы громят супермаркеты

В Тунисе уже пятый день громят супермаркеты сети Carrefour из-за сотрудничества этих магазинов с Израилем.
Carrefour - французская компания розничной торговли, оператор розничной сети из 12 тысяч торговых точек в 30 странах мира.
