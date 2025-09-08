USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
20:51 2089

Выступая перед студентами МГИМО, министр иностранных дел России Сергей Лавров позволил себе ироничные комментарии по поводу мирных соглашений, подписанных в Белом доме 8 августа при посредничестве Соединенных Штатов между Азербайджаном и Арменией.

В словах главы российского внешнеполитического ведомства прозвучал скепсис относительно перспектив практической реализации вашингтонских договоренностей. Признав, что заключение подобных документов является суверенным правом двух государств, Лавров добавил, что необходимо «посмотреть, как это соглашение будет работать».

Россия готова блокировать армяно-азербайджанский мирный процесс, если он будет развиваться в логике, предложенной Соединенными Штатами

Российский министр в очередной раз напомнил, что сама идея мирного договора между Баку и Ереваном «выросла» из договоренностей, достигнутых в 2020–2022 годах при участии президентов России, Армении и Азербайджана. Он отметил, что подписание соглашений на территории США — это выбор сторон, но тут же добавил, что «восторженные отзывы», прозвучавшие после завершения встречи в Вашингтоне, сменились «скептическими оценками» после публикации текста документа. По словам Лаврова, в этом соглашении «далеко не все согласовано». При этом он заверил, что приоритетами Москвы в регионе якобы остаются мир и сотрудничество.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук дал свою характеристику подписанным договоренностям, заявив, что относится к ним с «осторожным оптимизмом». Таким образом, официальная Москва старается демонстрировать уважение к суверенному праву Армении и Азербайджана на заключение мирных соглашений, но сопровождает эти заявления риторикой, изобилующей сомнениями и скрытыми предупреждениями.

По сути, атмосферу скепсиса вокруг вашингтонских договоренностей формируют именно российские официальные лица и реваншистские силы в Армении, аффилированные с Москвой. Международные аналитики отмечают, что главная угроза их реализации связана не с самим содержанием документа, а с позицией Кремля, не заинтересованного в том, чтобы мирный процесс проходил под эгидой США и сопровождался запуском Зангезурского коридора, получившего в западных СМИ название «Маршрут Трампа».

В словах главы российского внешнеполитического ведомства прозвучал скепсис относительно перспектив практической реализации вашингтонских договоренностей

Достигнутые договоренности пока не означают окончательного мира. Вопрос о полноценном функционировании транспортного коридора и других механизмов сотрудничества требует дополнительной проработки. Кроме того, Армения еще не внесла в свою Конституцию изменения, на которых настаивает Азербайджан. Этот процесс возможен лишь после парламентских выборов, намеченных в Ереване на лето следующего года, по итогам которых пророссийские силы рассчитывают вернуться к власти и, соответственно, пересмотреть соглашения, подписанные в Вашингтоне.

Таким образом, заявления Лаврова становятся частью более широкой стратегии Москвы, стремящейся сохранить за собой рычаги влияния в регионе и продемонстрировать невозможность окончательного урегулирования без ее участия. А потому ирония и скепсис, прозвучавшие в выступлении российского министра, являются красноречивым сигналом: Россия готова блокировать армяно-азербайджанский мирный процесс, если он будет развиваться в логике, предложенной Соединенными Штатами.

Читайте по теме

Очень осторожный оптимизм Оверчука что это значит?
4 сентября 2025, 18:52 5267
Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
31 августа 2025, 00:39 7753
Эти меры вряд ли согнут Ильхама Алиева… взгляд из Тбилиси; все еще актуально
12 августа 2025, 00:23 18760
Украина закупает индийское топливо из российской нефти
Украина закупает индийское топливо из российской нефти Reuters
21:49 215
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров ОБНОВЛЕНО 21:31
21:31 1573
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном обновлено 21:42
21:42 649
Европейцы нанесли удар по КГБ
Европейцы нанесли удар по КГБ
21:03 1487
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция
19:56 2630
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
20:37 1130
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
20:25 2246
Донецк сотрясают взрывы
Донецк сотрясают взрывы ВИДЕО
20:21 1878
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком все еще актуально
19:45 10797
Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 2853
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 6123

ЭТО ВАЖНО

Украина закупает индийское топливо из российской нефти
Украина закупает индийское топливо из российской нефти Reuters
21:49 215
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров ОБНОВЛЕНО 21:31
21:31 1573
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном обновлено 21:42
21:42 649
Европейцы нанесли удар по КГБ
Европейцы нанесли удар по КГБ
21:03 1487
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция
19:56 2630
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
20:37 1130
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
20:25 2246
Донецк сотрясают взрывы
Донецк сотрясают взрывы ВИДЕО
20:21 1878
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком все еще актуально
19:45 10797
Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 2853
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 6123
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться