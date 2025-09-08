Выступая перед студентами МГИМО, министр иностранных дел России Сергей Лавров позволил себе ироничные комментарии по поводу мирных соглашений, подписанных в Белом доме 8 августа при посредничестве Соединенных Штатов между Азербайджаном и Арменией. В словах главы российского внешнеполитического ведомства прозвучал скепсис относительно перспектив практической реализации вашингтонских договоренностей. Признав, что заключение подобных документов является суверенным правом двух государств, Лавров добавил, что необходимо «посмотреть, как это соглашение будет работать».

Российский министр в очередной раз напомнил, что сама идея мирного договора между Баку и Ереваном «выросла» из договоренностей, достигнутых в 2020–2022 годах при участии президентов России, Армении и Азербайджана. Он отметил, что подписание соглашений на территории США — это выбор сторон, но тут же добавил, что «восторженные отзывы», прозвучавшие после завершения встречи в Вашингтоне, сменились «скептическими оценками» после публикации текста документа. По словам Лаврова, в этом соглашении «далеко не все согласовано». При этом он заверил, что приоритетами Москвы в регионе якобы остаются мир и сотрудничество. Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук дал свою характеристику подписанным договоренностям, заявив, что относится к ним с «осторожным оптимизмом». Таким образом, официальная Москва старается демонстрировать уважение к суверенному праву Армении и Азербайджана на заключение мирных соглашений, но сопровождает эти заявления риторикой, изобилующей сомнениями и скрытыми предупреждениями. По сути, атмосферу скепсиса вокруг вашингтонских договоренностей формируют именно российские официальные лица и реваншистские силы в Армении, аффилированные с Москвой. Международные аналитики отмечают, что главная угроза их реализации связана не с самим содержанием документа, а с позицией Кремля, не заинтересованного в том, чтобы мирный процесс проходил под эгидой США и сопровождался запуском Зангезурского коридора, получившего в западных СМИ название «Маршрут Трампа».