В США представлена азербайджанская разработка GL Group по применению искусственного интеллекта в сейсмических исследованиях

Компания GL Group впервые в регионе внедрила технологию постстековой обработки сейсмических данных с использованием искусственного интеллекта на нефтегазовых месторождениях на суше. Результаты проекта были представлены на Международной конференции по прикладной геонауке и энергетике IMAGE 2025, состоявшейся в Хьюстоне (США).

IMAGE 2025 является крупнейшим в мире ежегодным форумом в области геонаук и инженерии. Мероприятие организовано Обществом геофизиков-разведчиков (SEG), Американской ассоциацией геологов-нефтяников (AAPG) и Обществом осадочной геологии (SEPM). В 2025 году конференция собрала свыше 7 800 участников, более 1 100 технических презентаций, около 260 экспонентов и представителей из 93 стран.Из числа многих компаний по всему миру GL Group получила возможность представить свой опыт внедрения искусственного интеллекта в обработку сейсмических данных на нефтегазовых месторождениях.

С совместным докладом о проекте выступили Кянан Алиев, директор по управлению месторождениями в GL Group, и Лейла Исмаилова - петрофизик в GL Group. Специалисты представили результаты внедрения искусственного интеллекта при интерпретации данных по месторождениям «Кюрсанги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе, разработку которых осуществляет компания Salyan Oil Limited, входящая в состав GL Group.

«Интегрируя искусственный интеллект в наши сейсмические рабочие процессы, мы выявили новые возможности развития на месторождениях, которые долгое время считались полностью изученными. Это представляет собой значительный шаг вперёд в подходе к оптимизации разработки уже освоенных месторождений», — отметил Кянан Алиев.

Проект реализован в партнерстве с компанией Waverity, специализирующейся на применении искусственного интеллектa в сейсморазведке. Использование передовых алгоритмов позволило значительно повысить качество интерпретации существующих данных и выявить новые перспективные зоны, недоступные при традиционных методах анализа.

Главный исполнительный директор и председатель Консультативного совета GL Group Асиф Зейналов подчеркнул: «Эти результаты подтверждают нашу стратегию интеграции передовых технологий и цифровых решений в нашу деятельность. Для достижения этой цели GL Group применяет самые современные разработки, внедряет инновационные подходы и привлекает в команду лучших экспертов и талантливых специалистов».

Участие GL Group в IMAGE 2025 также включало презентацию текущих инициатив компании в области исследований и разработки месторождений в формате технической постерной сессии.

О GL Group

GL Group оперирует пятью нефтегазовыми месторождениями Азербайджана, включая месторождения «Кюрсанги» и «Гарабаглы» в Сальянском районе, «Бузовна-Маштага», «Гала» и «Зира» на Апшеронском полуострове. В портфель группы компаний входят операционные компании Salyan Oil Limited и Taghiyev Operating Company, а также компания GL Technical Services, предоставляющая технические услуги в нефтегазовой отрасли. В рамках своего первого международного проекта GL Group в 2024 году приобрела 25%-ю долю в канадской компании Gazelle Energy Limited, владельце высокоперспективной газовой лицензии в бассейне Фракия в Турции.

Подробная информация о GL Group и ее стратегических инициативах представлена на сайте www.gl.world.

