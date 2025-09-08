USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Европейцы нанесли удар по КГБ

21:03

Спецслужбы Румынии, Венгрии и Чехии объявили о ликвидации белорусской разведывательной сети, созданной в Европе, а Прага дополнительно высылает одного сотрудника белорусского посольства, сообщает Служба безопасности и информации Чехии.

Как пишут зарубежные СМИ, тайную сеть в Европе создавал Комитет государственной безопасности Беларуси с целью сбора разведывательной информации.

Европейские спецслужбы разоблачили сотрудников КГБ Беларуси, «среди которых был, например, бывший заместитель молдавской разведки (SIS), который должен был передавать КГБ секретную информацию», говорится в сообщении.

В Службе безопасности и информации Чехии говорят, что белорусам удалось построить агентскую сеть, «прежде всего, благодаря возможности свободно передвигаться по Европе».

Дополнительно Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что объявляет сотрудника посольства Беларуси, работающего на КГБ, персоной нон грата.

«Мы не потерпим злоупотребления дипломатическим прикрытием для деятельности спецслужб», – добавили в ведомстве.

В марте Генеральная прокуратура Литвы передала в суд дело, по которому двое граждан страны обвиняются в шпионаже в пользу Беларуси.

