USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Новость дня
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Парламент уволил премьера. Дело за Макроном

обновлено 21:42
21:42 650

Президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра «в ближайшие дни», пишет Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

*** 21:26 

Национальное собрание Франции выразило недоверие премьер-министру страны Франсуа Байру, сообщает в понедельник телеканал BFM TV.

«Премьер-министр должен подать президенту прошение об отставке», - объявила председатель Национального собрания Яэль Брон-Пиве после подсчета голосов.

За недоверие было отдано 364 голоса. В поддержку главы правительства проголосовали 194 депутата. Такой вотум решается простым большинством.

Байру, по чьей инициативе состоялся этот вотум, до голосования выступил с речью, в которой оправдывал проводимые им меры жесткой экономии необходимостью сокращения хронического дефицита бюджета. «Это, с согласия президента республики, испытание истиной, я его желал», - с таких слов он начал свою речь перед депутатами.

Часть парламентской оппозиции прерывала его выступление громкими неодобрительными криками.

Ранее Байру представил план бюджета на 2026 год, предусматривающий повышение налогов и снижение расходов на 44 млрд евро, включая сокращение пенсий и социальных выплат, а также «взнос солидарности» от богатых. Для сокращения дефицита он также предложил отменить два выходных: в понедельник после Пасхи и на День победы в Европе 8 мая.

Байру занимал пост премьер-министра около 9 месяцев.

Украина закупает индийское топливо из российской нефти
Украина закупает индийское топливо из российской нефти Reuters
21:49 219
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров ОБНОВЛЕНО 21:31
21:31 1575
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном обновлено 21:42
21:42 651
Европейцы нанесли удар по КГБ
Европейцы нанесли удар по КГБ
21:03 1492
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция
19:56 2631
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
20:37 1131
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
20:25 2247
Донецк сотрясают взрывы
Донецк сотрясают взрывы ВИДЕО
20:21 1879
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком все еще актуально
19:45 10801
Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 2857
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 6125

ЭТО ВАЖНО

Украина закупает индийское топливо из российской нефти
Украина закупает индийское топливо из российской нефти Reuters
21:49 219
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров
В Израиле назвали «извращенцами» испанских министров ОБНОВЛЕНО 21:31
21:31 1575
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном обновлено 21:42
21:42 651
Европейцы нанесли удар по КГБ
Европейцы нанесли удар по КГБ
21:03 1492
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция
19:56 2631
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
20:37 1131
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
20:25 2247
Донецк сотрясают взрывы
Донецк сотрясают взрывы ВИДЕО
20:21 1879
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком
Нападение в Измире: стрелок оказался религиозным фанатиком все еще актуально
19:45 10801
Канцлер Германии: Украина – только начало
Канцлер Германии: Украина – только начало
18:57 2857
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали
Едва лидер азербайджанской диаспоры выдвинул кандидатуру в депутаты… Сразу напали наш обзор
17:04 6125
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться