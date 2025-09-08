Украина закупает индийское топливо из российской нефти

Украина начала закупать дизельное топливо из Индии после разрушения собственных нефтеперерабатывающих заводов в результате российских ударов, сообщил Reuters аналитик топливного рынка.

С начала лета Россия наносит удары дронами и ракетами по украинским НПЗ и хранилищам топлива. Аналогичную тактику применяет и Украина, однако обе стороны не раскрывают масштабов ущерба.

«В июне Кременчугский НПЗ, который выдержал десятки крылатых и баллистических ракет, был окончательно уничтожен», — написал в Facebook Сергей Куюн из консалтинговой компании A-95.

По его словам, после этого рынок «бросился скупать все доступное». «А доступной оказалась Индия. Это не мы транспортируем, международные трейдеры везут в Турцию и Румынию, а мы покупаем то, что уже есть», — отметил он.

Куюн подчеркнул, что индийское топливо, изготовленное из российских нефтепродуктов, соответствует постсоветским, в том числе украинским, стандартам. По его данным, часть дизеля закупало и украинское министерство обороны, которое традиционно не комментирует вопросы поставок. Он добавил, что доля индийского дизеля на рынке неожиданно составила около 10%, но объемы импорта не уточнил.

До полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина импортировала дизельное топливо преимущественно из Беларуси и России. После 2022 года основными поставщиками стали страны Западной Европы.