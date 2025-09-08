USD 1.7000
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв
Масштабный удар России по Украине: горело здание Кабмина, растет число жертв

Массовая драка у офиса Каладзе: ранен иностранный журналист

8 сентября 2025, 22:02

У избирательного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе произошла массовая драка между сторонниками правящей партии и прозападными протестующими. На месте мобилизовано большое число полицейских. 

Серьезно пострадал журналист из Венгрии, который регулярно освещает акции протеста в Тбилиси. Его избили на проспекте Меликлишвили, после чего скорая помощь доставила пострадавшего с проспекта Руставели.

По сообщениям СМИ, молодежное крыло партии «Грузинская мечта» напало на журналистов. Среди пострадавших — корреспондент издания Publika, на которого напали во время прямого эфира и отобрали телефон.

Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий
8 сентября 2025, 20:51
Массовая драка у офиса Каладзе: ранен иностранный журналист
Массовая драка у офиса Каладзе: ранен иностранный журналист ВИДЕО
8 сентября 2025, 22:02
Украина закупает индийское топливо из российской нефти
Украина закупает индийское топливо из российской нефти Reuters
8 сентября 2025, 21:49
Израиль вспомнил про инквизицию
Израиль вспомнил про инквизицию ОБНОВЛЕНО 23:45
8 сентября 2025, 23:45
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном
Парламент уволил премьера. Дело за Макроном обновлено 21:42
8 сентября 2025, 21:42
Европейцы нанесли удар по КГБ
Европейцы нанесли удар по КГБ
8 сентября 2025, 21:03
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция
8 сентября 2025, 19:56
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
Нетаньяху - жителям Газы: «Я предупредил, уходите!»
8 сентября 2025, 20:37
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
Трамп о жестоком убийстве украинской беженки
8 сентября 2025, 20:25
Донецк сотрясают взрывы
Донецк сотрясают взрывы обновлено 22:39; видео
8 сентября 2025, 22:39
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана обновлено 23:33
8 сентября 2025, 23:33

