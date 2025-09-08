Массовая драка у офиса Каладзе: ранен иностранный журналист

У избирательного штаба действующего мэра Тбилиси Кахи Каладзе произошла массовая драка между сторонниками правящей партии и прозападными протестующими. На месте мобилизовано большое число полицейских.

Серьезно пострадал журналист из Венгрии, который регулярно освещает акции протеста в Тбилиси. Его избили на проспекте Меликлишвили, после чего скорая помощь доставила пострадавшего с проспекта Руставели.

По сообщениям СМИ, молодежное крыло партии «Грузинская мечта» напало на журналистов. Среди пострадавших — корреспондент издания Publika, на которого напали во время прямого эфира и отобрали телефон.