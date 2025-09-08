На груди Герасимова засияет новый орден

Президент России Владимир Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова орденом Мужества.
Герасимов, который возглавляет российский Генштаб с 2012 года, в 2016-м был награжден медалью «Золотая Звезда».
Президент России Владимир Путин наградил начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова орденом Мужества.
Герасимов, который возглавляет российский Генштаб с 2012 года, в 2016-м был награжден медалью «Золотая Звезда».
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.