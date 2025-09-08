Согласно официальной информации, задержанный, являющийся бывшим военнослужащим спецподразделения, добровольно вступил в ряды запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации и по полученному заданию планировал осуществление терактов. В рамках подготовки, как утверждают в ФСБ, он проводил разведку потенциальных объектов для нападения, включая административные здания силовых структур и элементы транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь.

Ранним утром Федеральная служба безопасности Российской Федерации распространила сообщение о задержании гражданина Азербайджана, который, как утверждается, по заданию террористической организации, действующей на территории Украины, готовил теракт в Ставропольском крае.

Имя задержанного не раскрывается, как, впрочем, и конкретная информация о его принадлежности к какой-либо из организаций, признанных террористическими. К сообщению прикреплен видеосюжет, в котором демонстрируется, как подозреваемый якобы указывает место, где спрятал взрывчатку и другие предметы, необходимые для осуществления теракта. Согласно видеозаписи, сотрудники ФСБ при участии саперов обезвредили обнаруженные боеприпасы.

На фоне нарастающей напряженности в российско-азербайджанских отношениях данная операция вызывает определенные сомнения. В последнее время российские спецслужбы активизировали действия, направленные против представителей азербайджанской диаспоры: происходят задержания и депортация известных лиц, регулярно публикуются сообщения о пресечении деятельности якобы агентов украинской разведки среди граждан Азербайджана.

Так, 21 августа было объявлено о задержании на пограничном переходе Яраг-Казмаляр в Республике Дагестан гражданина Азербайджана, который, по утверждению ФСБ, действовал по заданию украинской разведки и пытался вывезти с территории России секретные документы. В сообщении говорилось, что задержанный — Руфуллаев Ядулла Рамиз оглу, 1989 года рождения, — получил указание от своего брата, проживающего в Украине и якобы являющегося сотрудником Службы безопасности этой страны. Руфуллаев, согласно версии следствия, обнаружил тайник в Курганской области, где хранились документы, относящиеся к российскому военно-промышленному комплексу, и пытался вывезти их через Азербайджан в Украину. Отмечается, что задержанный работает водителем грузовика и не владеет русским языком. Сотрудники ФСБ изъяли у него USB-накопитель, на котором, как утверждается, содержались секретные данные.

28 августа в Рязани суд признал виновной в сотрудничестве с украинской военной разведкой 55-летнюю женщину, имеющую азербайджанское происхождение и русскую национальность. Она была приговорена к пяти годам лишения свободы. По данным суда, осужденная целенаправленно собирала сведения, которые могли быть использованы против интересов безопасности Российской Федерации.

В августе в российских средствах массовой информации также широко освещалось взятие в плен на территории Украины гражданина Азербайджана Агазаде Асим Махир оглу, который, как утверждается, являлся бойцом полка «Азов». В этих сообщениях подчеркивалось наличие у него татуировок с символикой, интерпретируемой как нацистская.

Примечательно, что еще до появления официальной информации о вышеуказанных задержаниях на платформе YouTube и на каналах, связанных с российскими спецслужбами, начал распространяться материал, созданный с помощью искусственного интеллекта. В нем утверждалось, что в Сочи был задержан гражданин Азербайджана, якобы направленный западными и украинскими разведывательными службами для проведения диверсии против стратегических объектов на территории Российской Федерации.