Россия предложила Китаю несуществующий авиадвигатель

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о готовности Москвы поставить Китаю перспективный авиадвигатель ПД-26 для разрабатываемого китайского дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ключевая особенность предложения заключается в том, что самого двигателя ПД-26 пока не существует — он находится на стадии разработки. По словам Мантурова, этот двигатель планируется создать на базе газогенератора ПД-35 и использовать в перспективе для транспортного самолета Ил-96 и модификаций МС-21-500/600.

«Пока самого самолета нет, поэтому как самолет появится, эти поставки появятся. Мы готовы к осуществлению таких поставок», — заявил вице-премьер, подчеркнув, что окончательное решение остается за китайскими партнерами.

Мантуров также отметил, что Россия не раскрывает детали сотрудничества в чувствительных областях: «Мы стараемся не озвучивать те направления, которые к таким чувствительным направлениям относятся, чтобы не смущать коллег».