США оставили Европу один на один с российской пропагандой

Администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с европейскими странами в борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников, на прошлой неделе Госдепартамент США направил официальные уведомления о расторжении меморандумов о взаимопонимании, подписанных при администрации Джо Байдена.

Эти соглашения, заключенные с более чем 20 странами Европы и Африки в течение 2024 года, предусматривали выработку единого подхода к выявлению и противодействию «вредоносной информации, распространяемой иностранными государствами с целью сеяния хаоса».

Меморандумы были частью инициативы Центра глобального взаимодействия (GEC) — специализированного агентства Госдепартамента, созданного в 2011 году.