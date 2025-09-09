USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

США оставили Европу один на один с российской пропагандой

Администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке прекратила сотрудничество с европейскими странами в борьбе с дезинформацией со стороны России, Китая и Ирана.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на трех европейских чиновников, на прошлой неделе Госдепартамент США направил официальные уведомления о расторжении меморандумов о взаимопонимании, подписанных при администрации Джо Байдена.

Эти соглашения, заключенные с более чем 20 странами Европы и Африки в течение 2024 года, предусматривали выработку единого подхода к выявлению и противодействию «вредоносной информации, распространяемой иностранными государствами с целью сеяния хаоса».

Меморандумы были частью инициативы Центра глобального взаимодействия (GEC) — специализированного агентства Госдепартамента, созданного в 2011 году.

Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 4534
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? главное на этот час
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 13093
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
Бомбят Сирию
Бомбят Сирию ВИДЕО
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана» что происходит?
Эрдоган о протестах в Турции
Эрдоган о протестах в Турции все еще актуально
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий
