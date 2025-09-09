Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?

Государственная нефтяная компания Азербайджана выразила готовность обеспечить через свою торговую структуру SOCAR Trading долгосрочные поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы итальянской компании Italiana Petroli (IP) S.p.A. в объеме до 200 тысяч баррелей в сутки. Как сообщил источник haqqin.az в правительстве Азербайджана, знакомый с ходом переговоров, обсуждение покупки перерабатывающих активов семьи Бракетти-Перетти продолжается и сохраняет конфиденциальный характер, хотя ориентировочная стоимость сделки может составить не менее 2,5 миллиарда евро (около 3 миллиардов долларов).

По словам собеседника haqqin.az, SOCAR Trading обладает значительным опытом в реализации долгосрочных контрактов по поставке сырой нефти на НПЗ в разные регионы мира. Одним из условий сделки со стороны семьи Бракетти-Перетти является сохранение рабочих мест для более чем 16 тысяч сотрудников компании, и этот вопрос в ходе переговоров тщательно прорабатывается. Переговорщики отмечают, что у SOCAR есть реальные шансы приобрести весьма привлекательный актив в промышленности Италии. В 2024 году около 7 процентов закупок нефти Italiana Petroli (IP) пришлись на азербайджанское сырье, поставляемое при посредничестве SOCAR Trading. В то же время основная часть поставок на заводы IP формируется за счет сырья из Африки и Ближнего Востока, где давно уже отлажена удобная логистика. Не случайно, конкуренцию SOCAR в борьбе за активы IP составляет арабская компания Bin Butti из ОАЭ. В 2024 году Италия закупила в общей сложности 58 миллионов тонн нефти, из которых 11 миллионов тонн пришлось на Азербайджан. При этом IP работает как по долгосрочным контрактам, так и по спотовым соглашениям, что делает контроль над этим бизнесом особенно привлекательным для крупных игроков мирового рынка.

Привлекательность активов IP объясняется масштабом и диверсификацией ее деятельности. Эта семейная компания, основанная более 90 лет назад, не только перерабатывает нефть, но и занимается закупкой, транспортировкой и распределением нефтепродуктов, а также развивает смежные направления — от логистики до возобновляемой энергетики и даже виноделия. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов компании составляет около 10 миллионов тонн в год, что соответствует почти пятой части всей переработки Италии. В состав группы входят НПЗ в Анконе и Трекате, контрактные обязательства по Равенне, а также предприятия, связанные с выпуском и модификацией битума, распределением нефтепродуктов, производством электроэнергии из возобновляемых источников, логистикой и торговлей. IP также контролирует крупнейшую в Италии частную сеть автозаправочных станций — более 4500 объектов под брендами IP и IPlanet, владеет терминалами, нефтехранилищами, битумными базами, а также обеспечивает топливом основные аэропорты и порты страны. Кроме традиционных нефтепродуктов компания работает с биотопливом и реализует проекты в области водородной энергетики. В 2025 году она установила три водородные заправки и еще столько же планирует запустить до конца года. Финансовые показатели подтверждают устойчивость бизнеса: в 2024 году Italiana Petroli реализовала почти 15 миллионов тонн продукции при EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации – ред.) в 406 миллионов евро. В Италии в целом за тот же год наблюдался рост потребления нефтепродуктов: бензина — на 5,3 процента (до 8,6 миллиона тонн), дизельного топлива — до 24 миллионов тонн, а объем использования авиатоплива вырос на 11 процентов и достиг 5 миллионов тонн.