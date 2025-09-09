USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?

главное на этот час
Ламия Исаева, собкор
00:25 1647

Государственная нефтяная компания Азербайджана выразила готовность обеспечить через свою торговую структуру SOCAR Trading долгосрочные поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы итальянской компании Italiana Petroli (IP) S.p.A. в объеме до 200 тысяч баррелей в сутки.

Как сообщил источник haqqin.az в правительстве Азербайджана, знакомый с ходом переговоров, обсуждение покупки перерабатывающих активов семьи Бракетти-Перетти продолжается и сохраняет конфиденциальный характер, хотя ориентировочная стоимость сделки может составить не менее 2,5 миллиарда евро (около 3 миллиардов долларов).

Привлекательность активов IP объясняется масштабом и диверсификацией ее деятельности. Эта семейная компания, основанная более 90 лет назад, не только перерабатывает нефть, но и занимается закупкой, транспортировкой и распределением нефтепродуктов

По словам собеседника haqqin.az, SOCAR Trading обладает значительным опытом в реализации долгосрочных контрактов по поставке сырой нефти на НПЗ в разные регионы мира. Одним из условий сделки со стороны семьи Бракетти-Перетти является сохранение рабочих мест для более чем 16 тысяч сотрудников компании, и этот вопрос в ходе переговоров тщательно прорабатывается.

Переговорщики отмечают, что у SOCAR есть реальные шансы приобрести весьма привлекательный актив в промышленности Италии. В 2024 году около 7 процентов закупок нефти Italiana Petroli (IP) пришлись на азербайджанское сырье, поставляемое при посредничестве SOCAR Trading. В то же время основная часть поставок на заводы IP формируется за счет сырья из Африки и Ближнего Востока, где давно уже отлажена удобная логистика. Не случайно, конкуренцию SOCAR в борьбе за активы IP составляет арабская компания Bin Butti из ОАЭ.

В 2024 году Италия закупила в общей сложности 58 миллионов тонн нефти, из которых 11 миллионов тонн пришлось на Азербайджан. При этом IP работает как по долгосрочным контрактам, так и по спотовым соглашениям, что делает контроль над этим бизнесом особенно привлекательным для крупных игроков мирового рынка.

IP также контролирует крупнейшую в Италии частную сеть автозаправочных станций — более 4500 объектов под брендами IP и IPlanet

Привлекательность активов IP объясняется масштабом и диверсификацией ее деятельности. Эта семейная компания, основанная более 90 лет назад, не только перерабатывает нефть, но и занимается закупкой, транспортировкой и распределением нефтепродуктов, а также развивает смежные направления — от логистики до возобновляемой энергетики и даже виноделия. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов компании составляет около 10 миллионов тонн в год, что соответствует почти пятой части всей переработки Италии. В состав группы входят НПЗ в Анконе и Трекате, контрактные обязательства по Равенне, а также предприятия, связанные с выпуском и модификацией битума, распределением нефтепродуктов, производством электроэнергии из возобновляемых источников, логистикой и торговлей.

IP также контролирует крупнейшую в Италии частную сеть автозаправочных станций — более 4500 объектов под брендами IP и IPlanet, владеет терминалами, нефтехранилищами, битумными базами, а также обеспечивает топливом основные аэропорты и порты страны. Кроме традиционных нефтепродуктов компания работает с биотопливом и реализует проекты в области водородной энергетики. В 2025 году она установила три водородные заправки и еще столько же планирует запустить до конца года.

Финансовые показатели подтверждают устойчивость бизнеса: в 2024 году Italiana Petroli реализовала почти 15 миллионов тонн продукции при EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации – ред.) в 406 миллионов евро. В Италии в целом за тот же год наблюдался рост потребления нефтепродуктов: бензина — на 5,3 процента (до 8,6 миллиона тонн), дизельного топлива — до 24 миллионов тонн, а объем использования авиатоплива вырос на 11 процентов и достиг 5 миллионов тонн.

В 2024 году около 7 процентов закупок нефти Italiana Petroli (IP) пришлись на азербайджанское сырье, поставляемое при посредничестве SOCAR Trading

В таких условиях контроль над сетью НПЗ, АЗС и логистических объектов IP может стать для SOCAR не только коммерческим, но и стратегическим приобретением, которое позволит ей закрепить позиции на одном из ключевых энергетических рынков Европы.

С учетом роста спроса на нефтепродукты и перспективных проектов в области «зеленой» энергетики эти активы обещают высокую отдачу, а потому борьба за них ожидается особенно острой.

Читайте по теме

Баку в опасности! Город обмотали кустарными кабелями поговорим о наших проблемах; все еще актуально
6 сентября 2025, 19:42 9184
В Баку изуродовали еще один архитектурный дом наш спецреп
30 августа 2025, 01:41 8132
Продавцы в «Садарак» сидят на пороховой бочке. И это никого не волнует наш спецреп
28 августа 2025, 00:16 6098
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
02:03 58
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 4534
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? главное на этот час
00:25 1648
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 13093
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
01:38 272
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
00:55 657
Бомбят Сирию
Бомбят Сирию ВИДЕО
00:39 1062
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана» что происходит?
8 сентября 2025, 22:26 3678
Эрдоган о протестах в Турции
Эрдоган о протестах в Турции все еще актуально
8 сентября 2025, 23:04 9167
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
00:21 716
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий
8 сентября 2025, 20:51 5365

ЭТО ВАЖНО

Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
02:03 58
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 4534
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? главное на этот час
00:25 1648
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 13093
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
01:38 272
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
00:55 657
Бомбят Сирию
Бомбят Сирию ВИДЕО
00:39 1062
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана» что происходит?
8 сентября 2025, 22:26 3678
Эрдоган о протестах в Турции
Эрдоган о протестах в Турции все еще актуально
8 сентября 2025, 23:04 9167
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
00:21 716
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий
8 сентября 2025, 20:51 5365
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться