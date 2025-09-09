Бомбят Сирию

Израильская авиация нанесла удары в окрестностях Хомса в центральной части Сирии, сообщает сирийское информагентство SANA.
September 8, 2025
