USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков

00:55 658

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила с заявлением, опровергнувшим сообщения о том, что президент США Дональд Трамп мог создавать письма или рисунки для Джеффри Эпштейна.

«Президент Трамп не подписывал никаких писем и не делал никаких рисунков для Джеффри Эпштейна», — заявила Левитт во время брифинга.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что среди поздравлений, направленных Эпштейну к его 50-летию, обнаружена открытка с подписью Трампа. Издание также писало о письме с поздравительным текстом, оформленным на фоне контура обнаженной женщины, среди подписавшихся под которым якобы значился и Трамп.

Копии подобных поздравлений, по данным СМИ, были переданы в Конгресс США адвокатами, представляющими интересы в имущественных вопросах Эпштейна.

Трамп отрицал существование таких материалов, назвал рисунок «подделкой» и подал иск против журналистов WSJ, обвинив их в клевете.

Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
02:03 59
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 4535
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? главное на этот час
00:25 1650
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 13095
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
01:38 272
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
00:55 659
Бомбят Сирию
Бомбят Сирию ВИДЕО
00:39 1063
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана» что происходит?
8 сентября 2025, 22:26 3678
Эрдоган о протестах в Турции
Эрдоган о протестах в Турции все еще актуально
8 сентября 2025, 23:04 9168
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
00:21 716
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий
8 сентября 2025, 20:51 5367

ЭТО ВАЖНО

Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
02:03 59
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 4535
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? главное на этот час
00:25 1650
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 13095
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
01:38 272
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
00:55 659
Бомбят Сирию
Бомбят Сирию ВИДЕО
00:39 1063
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана» что происходит?
8 сентября 2025, 22:26 3678
Эрдоган о протестах в Турции
Эрдоган о протестах в Турции все еще актуально
8 сентября 2025, 23:04 9168
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
00:21 716
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий
8 сентября 2025, 20:51 5367
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться