В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт выступила с заявлением, опровергнувшим сообщения о том, что президент США Дональд Трамп мог создавать письма или рисунки для Джеффри Эпштейна.

«Президент Трамп не подписывал никаких писем и не делал никаких рисунков для Джеффри Эпштейна», — заявила Левитт во время брифинга.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что среди поздравлений, направленных Эпштейну к его 50-летию, обнаружена открытка с подписью Трампа. Издание также писало о письме с поздравительным текстом, оформленным на фоне контура обнаженной женщины, среди подписавшихся под которым якобы значился и Трамп.

Копии подобных поздравлений, по данным СМИ, были переданы в Конгресс США адвокатами, представляющими интересы в имущественных вопросах Эпштейна.

Трамп отрицал существование таких материалов, назвал рисунок «подделкой» и подал иск против журналистов WSJ, обвинив их в клевете.