Украина получит противоядие от дронов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall усилит военную поддержку Украины. В этом году компания поставит ВСУ системы защиты от дронов Skyranger. Об этом заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.

«Мы будем поставлять наши системы Skyranger уже в этом году», — отметил Паппергер.

Он уточнил, что многомиллионный контракт планируется подписать в среду, 10 сентября, на выставке DSEI в Лондоне.

Система Skyranger представляет собой мобильную зенитную платформу, которую можно устанавливать и на танки Leopard. Она способна защищать площадь до 16 кв. км.

«Благодаря этим системам мы можем гарантировать полностью свободные от беспилотников территории», — подчеркнул глава компании.

По его словам, Бундесвер также проявляет интерес к этой технологии. Паппергер добавил, что «в нынешней ситуации использование Skyranger может оказать решающую помощь Украине».

Напомним, 18 сентября 2024 года Rheinmetall провел мероприятие Skyranger System Demonstration 2024. В ходе демонстрации была представлена самоходная зенитная установка на базе Leopard 1, оснащенная модулем Skyranger 35 калибра 35 миллиметров.

Тогда сообщалось, что концерн рассчитывает заказать не менее 10 таких зениток для Сил обороны Украины.