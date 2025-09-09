Германия не знает, как избавиться от сирийцев

«Экономические стимулы оставаться в Германии не должны превышать заинтересованность сирийцев принять участие в восстановлении своей страны», - заявил в разговоре с таблоидом Bild в понедельник, 8 сентября, глава комитета бундестага по контролю за деятельностью спецслужб, представитель ХДС Марк Хенрихман (Marc Henrichmann).

Он подчеркнул, что решение оставаться в Германии или вернуться в Сирию не должно приниматься из экономических соображений. «Мы должны способствовать стабилизации ситуации в этой стране, содействовать восстановлению и сотрудничать в вопросах безопасности», - призвал Хенрихман. По его словам, Германия должна приложить усилия к тому, чтобы сирийцы добровольно уезжали на родину, но следует убедиться, что для этого в Сирии есть необходимые условия.

В свою очередь, спикер фракции ХДС/ХСС, эксперт христианских демократов по внутренней политике Александер Тром напомнил, что изначальной причиной бегства сирийцев из своей страны был террор со стороны режима Башара Асада, и сейчас она устранена. «Поэтому следует ожидать, что сирийские граждане вернутся в свою родную страну и примут участие в ее восстановлении», - заявил он в интервью Bild.

По словам Трома, в особенности это касается тех, кто находится в Германии недолго или кто после многих лет еще не интегрировался. При этом сирийцы, которые хорошо интегрировались и полностью обеспечивают себя и свои семьи, вносят вклад в немецкое общество, для них есть перспективы в Германии, добавил политик.

После падения режима Асада лишь немногие сирийские беженцы вернулись на родину. По данным МВД ФРГ, с начала 2025 года в Сирию при поддержке властей Германии вернулись лишь 1867 сирийцев, несмотря на изменение политической ситуации и немецкую государственную программу помощи в возвращении. В настоящий момент решения по предоставлению убежища сирийцам, за исключением отдельных случаев, не принимаются.

В конце июля в Германии проживало почти 955 тысяч граждан Сирии, что примерно на 20 тысяч меньше, чем в начале года. Среди прочего, каждый месяц сирийские граждане исключаются из статистики иностранцев, поскольку получают немецкие паспорта.