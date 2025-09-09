USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Оружие критики не может заменить критику оружием

Оружие критики не может заменить критику оружием

Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
Завершился 82-й Венецианский международный кинофестиваль. «Золотого льва» получил фильм Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат».

72-летний корифей вовсе не считался явным фаворитом. Победа Джармуша стала итогом кулуарных интриг, противоречий внутри жюри и работы лоббистов. Таким образом, была предотвращена победа главного претендента — фильма «Голос Хинд Раджаб» режиссера из Туниса Каутера Бен Хании. Картина, обнаженная в своей правде и беспощадно пронзительная, непременно должна была остаться без «Золотого льва».

72-летний корифей вовсе не считался явным фаворитом. Победа Джармуша стала итогом кулуарных интриг, противоречий внутри жюри и работы лоббистов

…В 1650 году художник Диего Веласкес написал портрет 76-летнего папы Иннокентия X. Тому работа не понравилась. «Слишком уж правдиво!» (Troppo vero!) — сказал понтифик. Художник показал все так, как видел. Разгневало папу именно это: в портрете он увидел чрезмерную правду. Привыкший к дозированной истине и комплиментам, он считал нормой изображение не таким, каким был, а таким, каким хотел казаться. На полотне же на него смотрел старик с высокомерием во взгляде, в котором переплетались упрямство, гнев и подозрительность.

Именно поэтому «Голос Хинд Раджаб», который критики с первого дня считали фаворитом, тоже не смог победить — он оказался слишком правдивым. Картина удостоилась «Серебряного льва», второй по значимости награды фестиваля. Но настоящими победителями стали лоббисты. В этих условиях Джим Джармуш оказался фигурой компромиссной: вручение «Золотого льва» кому-то другому вызвало бы явное недовольство, но к американцу, чьи заслуги в истории кино неоспоримы, претензий не возникло. Так жюри замаскировало собственную трусость, лоббисты взяли верх, а Бен Хания не осталась без награды. Каждый получил свое.

Премьера фильма Бен Хании, запечатлевшего конкретный эпизод бесконечных ужасов Газы, завершилась 23-минутными аплодисментами. Так долго в Венеции не аплодировали никогда. Среди тех, кто присоединился к продюсированию картины, — Брэд Питт, Хоакин Феникс, Альфонсо Куарон, Джонатан Глейзер. Казалось, что «Голос Хинд Раджаб» заглушит все остальные голоса и его гром прозвучит громче всех. Но жюри предпочло другой фильм — о семейной драме, а значит, заменило политику на быт.

Девочка повторяет: «Я боюсь. Спасите меня. Вы ведь поможете мне, правда?» В последнем звонке она плачет

«Голос Хинд Раджаб» рассказывает хронологию семейной трагедии, произошедшей в Газе 29 января 2024 года. В тот день шестилетняя Хинд вместе с дядей и его семьей из шести человек пыталась выехать из Газы на машине. Израильский танк открыл огонь. Погибли дядя, его жена и четверо детей, сама Хинд была ранена. Девочка позвонила в Палестинский Красный Полумесяц и стала просить о помощи. Так начались ее телефонные разговоры с диспетчерами, которые длились до самой ее смерти.

Фильм основан на фактах и документах. На экране слышен подлинный голос Хинд. Девочка повторяет: «Я боюсь. Спасите меня. Вы ведь поможете мне, правда?» В последнем звонке она плачет: «Пожалуйста, приезжайте. Мне страшно». На фоне этих слов звучат непрекращающиеся выстрелы. Именно эти мольбы и крики о помощи довели зрителей в Венеции до слез.

В обычное время скорой потребовалось бы восемь минут, чтобы добраться до места. Но Красному Полумесяцу нужно было получить разрешение у израильских военных. Те тянули время, отрицали вину, заявляли, что вокруг Хинд все убиты и к машине подбирается танк.

В конце концов скорая все же выехала. Но вскоре связь с двумя волонтерами оборвалась — их тоже убили.

В конце концов скорая все же выехала. Но вскоре связь с двумя волонтерами оборвалась — их тоже убили

Через 12 дней были найдены тела Хинд, ее семьи и медиков. Вскоре запись ее звонков разошлась по миру. В разных странах прошли акции протеста против этого преступления, хотя изменить они ничего не могли. Студенты стали называть университетские кампусы именем Хинд Раджаб, активисты требовали наказания для израильских военных, но Тель-Авив, как всегда, выбрал тактику отрицания. В те дни журналист Оуэн Джонс в The Guardian писал: «После каждого зверства израильское государство выбирает стандартную тактику: отрицать, отвлекать внимание, путать и ждать, пока все забудется».

Никто не был привлечен к ответственности за документально зафиксированное убийство шести человек и двух волонтеров Красного Полумесяца. И после Венецианского фестиваля вера в то, что «голос Хинд Раджаб» будет услышан, остается мифом. Искусство на это не способно. Как писал Карл Маркс: «Оружие критики, конечно, не может заменить критику оружием: материальная сила должна быть опрокинута материальной силой…»

В этой беспощадной конфронтации разве может какой-то фильм что-то изменить? Даже если бы он получил «Золотого льва»…

Моя мать горит в аду
7 сентября 2025, 13:57 11202
Позади смерть. Как и впереди
5 сентября 2025, 22:45 6127
Подлинное восстание умирает в одиночестве
3 сентября 2025, 01:39 5747
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
02:03 61
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 4537
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? главное на этот час
00:25 1653
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 13095
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
01:38 275
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
00:55 660
Бомбят Сирию
Бомбят Сирию ВИДЕО
00:39 1066
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана» что происходит?
8 сентября 2025, 22:26 3682
Эрдоган о протестах в Турции
Эрдоган о протестах в Турции все еще актуально
8 сентября 2025, 23:04 9169
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
США оставили Европу один на один с российской пропагандой
00:21 718
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий
8 сентября 2025, 20:51 5368

