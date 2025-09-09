В истории последних десятилетий трудно найти сюжет более трагический, чем судьба Венесуэлы. Страна, которой природа дала для процветания буквально все — крупнейшие в мире запасы нефти, климат, способный превратить побережье в каскад элитарных курортов, богатую флору и фауну, живет в условиях нищеты и бесправия, ежегодно теряя сотни тысяч своих граждан. Миллионы венесуэльцев покинули родину и пополнили население стран Латинской Америки, при том что сами эти государства далеки от статуса экономических лидеров и зачастую едва справляются с собственными проблемами.

Венесуэла оказалась жертвой опасного социального эксперимента, помноженного на жадность и некомпетентность. Когда люди с примитивным мышлением и отсутствием эмпатии получают доступ к многомиллиардным доходам от нефти, результат неизменно предсказуем. Но трагедия Венесуэлы глубже: речь идет не о типичной диктатуре, каковых в мире хватает. Большинство авторитарных режимов хотя бы стараются поддерживать баланс — не доводить ситуацию до тотальной нищеты и гиперинфляции, при которой деньги измеряются килограммами, а базовые продукты продаются под конвоем. В ответ на молчаливое согласие общества они обеспечивают минимум безопасности, удерживают преступность в допустимых пределах и создают иллюзию нормальности. В Венесуэле все иначе. Здесь у власти находятся бандиты, правящие методами уличных гангстеров, причем с теми же целями и с той же логикой. В результате народ не только ничего не получает от режима, но и оказывается в положении заложника. Страна давно превратилась в территорию, контролируемую крупными криминальными сетями, наркокартелями и вооруженными формированиями, не признающими никаких законов. Жизнь венесуэльцев стала опасной во всех смыслах: уровень убийств составляет 26 человек на сто тысяч населения — для сравнения, на Южном Кавказе этот показатель в районе двух-пяти, в России — девять, в Европе — близок к одному. Большинство граждан выступают против власти Николаса Мадуро и открыто демонстрируют это на выборах, на улицах, в ходе массовых протестов. Но оружием протестующих чаще всего оказываются булыжники, палки и коктейли Молотова, тогда как против них выходят полиция, армия и криминальные группировки. Даже самые масштабные митинги заканчиваются одинаково: силовой разгром и очередная волна репрессий. Бандиты, получившие от власти лицензию на насилие, не просто подавляют сопротивление — они делают это в обмен на возможность обогащаться посредством наркотрафика, рэкета и контроля над целыми городами.

Механизмы удержания власти в Венесуэле уникальны для современного мира. Здесь криминал интегрирован в государство и действует открыто. В Каракасе можно увидеть колонны вооруженных людей на пикапах, которые через мегафон угрожают всем, кто решит выйти на протест. Это не инсценировка с участием «спортивных титушек», как это бывает в других странах, а системная практика, при которой вооруженные банды непосредственно участвуют в политическом процессе. Именно поэтому венесуэльское общество — грамотное, образованное, ориентированное на современные стандарты — оказалось под тяжелым сапогом режима, который управляется фактически криминальной верхушкой во главе с человеком, еще недавно водившим автобус. В этой картине нет ничего гротескного — это реальность, в которой десятки миллионов людей лишены будущего. Международное сообщество и, прежде всего, Соединенные Штаты располагают возможностями для того, чтобы положить конец этому антисоциальному беспределу. Американская флотилия уже много месяцев дежурит у берегов Венесуэлы, но пока единственным ее «успехом» стало уничтожение лодки с наркоторговцами. Мир, похоже, предпочитает безучастно наблюдать, как целая страна превращена в вотчину мафиозных кланов, а ее население терпит унижения и насилие.