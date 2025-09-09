Сегодня, 9 сентября, в Милли Меджлисе Азербайджана состоится внеочередное заседание, на котором депутаты обсудят меморандумы, подписанные делегацией Азербайджанской Республики в ходе визита в Вашингтон президента Ильхама Алиева. Несмотря на то, что направления и тематика достигнутых договорённостей уже известны, темпы реализации и порядок дальнейших шагов по углублению двустороннего взаимодействия с Соединёнными Штатами пока ясны далеко не полностью.

Что же подписали в Вашингтоне? Незадолго до визита Ильхама Алиева в Китай были опубликованы тексты меморандумов, подписанных в столице США с Пашиняном и Трампом. Армения подписала три документа: «О партнёрстве в сфере инноваций в области искусственного интеллекта и полупроводников», «О партнёрстве в области энергетической безопасности» и «О партнёрстве по наращиванию потенциала проекта «Перекрёсток мира». Со стороны Азербайджана был заключён один, скорее даже, рамочный меморандум: «О создании рабочей группы по разработке хартии о стратегическом партнёрстве». В обоих случаях документы представляют собой декларации о намерениях, а не окончательные и юридически обязывающие соглашения. Следовательно, говорить о практической реализации пока слишком рано — многое будет зависеть от содержания будущих соглашений, которые разовьют положения меморандумов. Что можно ожидать в ближайшем будущем? В рамках работы Стратегической рабочей группы правительственные эксперты сформулируют ключевые направления сотрудничества. Среди приоритетных тем: развитие региональной связности, включая энергетику, торговлю и логистику; привлечение инвестиций в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры; взаимодействие в сфере безопасности, включая поставки вооружений и совместную борьбу с международным терроризмом.

Особого внимания заслуживает последняя позиция. По сути, США открывают путь для начала поставок оборонной продукции в Азербайджан, долгие годы находившийся под действием ограничений, наложенных в результате действия печально известной 907-й поправки. Однако, одной из наиболее перспективных сфер будущего сотрудничества между Азербайджаном и США становится сектор высоких технологий. В особенности, разработка и внедрение систем искусственного интеллекта, языковых моделей и цифровых платформ. Цифра+Энергетика Эпоха, открывшаяся в конце 2020-х годов, знаменуется переходом к новому этапу технологического развития, на котором цифровые решения начинают играть ключевую роль как в управлении обществом, так и в развитии экономики. Новый этап связан с полным погружением в цифровую реальность и перераспределением власти в пользу технократических элит.

В этом контексте Соединённые Штаты предлагают Азербайджану уникальное окно возможностей — стать частью нового технологического уклада и использовать потенциал этого перехода в интересах собственного экономического региона. Азербайджан при активном участии партнёров из Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Китая уже демонстрирует серьёзные успехи в области внедрения возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделяется проектам по созданию систем хранения энергии на базе аккумуляторных батарей. Эти системы устанавливаются на подстанции «Абшерон» (500 кВ) возле Баку и на подстанции «Агдаш» (220 кВ) в центральной части страны. Совокупная мощность составит 250 мегаватт при ёмкости в 500 мегаватт-часов. Подобные установки станут первыми не только в Азербайджане, но и на всём постсоветском пространстве. И снова о Зангезурском коридоре Однако ключевым элементом в повестке остаётся так называемый Зангезурский коридор. На текущей неделе в Ереван прибудет американская делегация для обсуждения деталей маршрута через Сюникскую область. Переговоры, как сообщается, будут проходить в закрытом формате и охватывать не только политические и технические аспекты, но и вопросы объёмов инвестиций, приоритетных направлений и сроков начала строительных работ.