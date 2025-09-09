USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Что Вашингтон предлагает Азербайджану?

Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
03:16 422

Сегодня, 9 сентября, в Милли Меджлисе Азербайджана состоится внеочередное заседание, на котором депутаты обсудят меморандумы, подписанные делегацией Азербайджанской Республики в ходе визита в Вашингтон президента Ильхама Алиева.

Несмотря на то, что направления и тематика достигнутых договорённостей уже известны, темпы реализации и порядок дальнейших шагов по углублению двустороннего взаимодействия с Соединёнными Штатами пока ясны далеко не полностью.

Почему срочно созвали парламент?

Что же подписали в Вашингтоне?

Незадолго до визита Ильхама Алиева в Китай были опубликованы тексты меморандумов, подписанных в столице США с Пашиняном и Трампом. Армения подписала три документа: «О партнёрстве в сфере инноваций в области искусственного интеллекта и полупроводников», «О партнёрстве в области энергетической безопасности» и «О партнёрстве по наращиванию потенциала проекта «Перекрёсток мира».

Со стороны Азербайджана был заключён один, скорее даже, рамочный меморандум: «О создании рабочей группы по разработке хартии о стратегическом партнёрстве».

В обоих случаях документы представляют собой декларации о намерениях, а не окончательные и юридически обязывающие соглашения. Следовательно, говорить о практической реализации пока слишком рано — многое будет зависеть от содержания будущих соглашений, которые разовьют положения меморандумов.

Что можно ожидать в ближайшем будущем? В рамках работы Стратегической рабочей группы правительственные эксперты сформулируют ключевые направления сотрудничества. Среди приоритетных тем: развитие региональной связности, включая энергетику, торговлю и логистику; привлечение инвестиций в области искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры; взаимодействие в сфере безопасности, включая поставки вооружений и совместную борьбу с международным терроризмом.

Что же подписал Трамп с Азербайджаном и Арменией?

Особого внимания заслуживает последняя позиция. По сути, США открывают путь для начала поставок оборонной продукции в Азербайджан, долгие годы находившийся под действием ограничений, наложенных в результате действия печально известной 907-й поправки.

Однако, одной из наиболее перспективных сфер будущего сотрудничества между Азербайджаном и США становится сектор высоких технологий. В особенности, разработка и внедрение систем искусственного интеллекта, языковых моделей и цифровых платформ.

Цифра+Энергетика

Эпоха, открывшаяся в конце 2020-х годов, знаменуется переходом к новому этапу технологического развития, на котором цифровые решения начинают играть ключевую роль как в управлении обществом, так и в развитии экономики. Новый этап связан с полным погружением в цифровую реальность и перераспределением власти в пользу технократических элит.

Зачем Азербайджану американские цифры?

В этом контексте Соединённые Штаты предлагают Азербайджану уникальное окно возможностей — стать частью нового технологического уклада и использовать потенциал этого перехода в интересах собственного экономического региона. Азербайджан при активном участии партнёров из Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Китая уже демонстрирует серьёзные успехи в области внедрения возобновляемых источников энергии.

Особое внимание уделяется проектам по созданию систем хранения энергии на базе аккумуляторных батарей. Эти системы устанавливаются на подстанции «Абшерон» (500 кВ) возле Баку и на подстанции «Агдаш» (220 кВ) в центральной части страны. Совокупная мощность составит 250 мегаватт при ёмкости в 500 мегаватт-часов. Подобные установки станут первыми не только в Азербайджане, но и на всём постсоветском пространстве.

И снова о Зангезурском коридоре

Однако ключевым элементом в повестке остаётся так называемый Зангезурский коридор. На текущей неделе в Ереван прибудет американская делегация для обсуждения деталей маршрута через Сюникскую область. Переговоры, как сообщается, будут проходить в закрытом формате и охватывать не только политические и технические аспекты, но и вопросы объёмов инвестиций, приоритетных направлений и сроков начала строительных работ.

Куда свернет Зангезурский коридор?

Одновременно ожидается очередной раунд переговоров по нормализации армяно-турецких отношений, которые, как известно, напрямую связаны с процессом армяно-азербайджанского урегулирования.

На прошлой неделе состоялись взаимные визиты правительственных делегаций Азербайджана и Армении под руководством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. В ходе встреч стороны обсудили вопросы делимитации границ, разминирования территорий, создания транспортной инфраструктуры и синхронизации проектов по запуску новых коммуникационных коридоров.

Любопытной деталью является срок действия подписанных в Вашингтоне меморандумов: в обоих случаях он составляет один год. Однако в армянских документах предусмотрена возможность продления до трёх лет, что свидетельствует о том, что американская сторона учитывает при реализации подобных инициатив высокую степень неопределённости.

Читайте по теме

Алиев-Пашинян-Трамп: какие секретные договоренности? наш комментарий
31 августа 2025, 00:39 7897
31 августа 2025, 00:39 7897
Освобожденный Азербайджан – пример для подневольной Грузии известный историк и публицист Дмитрий Шушарин рассказывает для haqqin.az
14 августа 2025, 18:47 4746
14 августа 2025, 18:47 4746
Канадские аналитики о геополитическом поражении Москвы на Кавказе наш обзор
14 августа 2025, 01:50 4504
14 августа 2025, 01:50 4504
