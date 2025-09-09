Британский судья избивает молотком протестующего

Катманду (Непал). Не менее 17 человек погибли в результате стрельбы полиции по протестующим, которые выступают против ограничений в социальных сетях и коррупции

Лондон (Великобритания). На здании Королевского судного двора появилось граффити Бэнкси. На нем изображен судья в мантии, который избивает молотком протестующего. Оно появилось через два дня после ареста 900 человек на акции протеста против запрета пропалестинского митинга