Британский судья избивает молотком протестующего

Стамбул (Турция). Сторонники основной оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) вступили в столкновения с силами полиции
Иерусалим (Израиль). Теракт в Иерусалиме: шесть убитых, множество раненых
Катманду (Непал). Не менее 17 человек погибли в результате стрельбы полиции по протестующим, которые выступают против ограничений в социальных сетях и коррупции
Джалалпур (Пакистан). Эвакуированы 100 000 человек из-за угрозы наводнения
Лондон (Великобритания). На здании Королевского судного двора появилось граффити Бэнкси. На нем изображен судья в мантии, который избивает молотком протестующего. Оно появилось через два дня после ареста 900 человек на акции протеста против запрета пропалестинского митинга
Наблус (Западный берег). Кровавая Луна - Полное лунное затмение 2025 года
Куала-Лумпур (Малайзия). Фестиваль голодных духов