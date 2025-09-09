USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
Подписаться на уведомления
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
Новость дня
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Британский судья избивает молотком протестующего

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:28 290

Стамбул (Турция). Сторонники основной оппозиционной Республиканской народной партии (СНР) вступили в столкновения с силами полиции

Иерусалим (Израиль). Теракт в Иерусалиме: шесть убитых, множество раненых

Катманду (Непал). Не менее 17 человек погибли в результате стрельбы полиции по протестующим, которые выступают против ограничений в социальных сетях и коррупции

Джалалпур (Пакистан). Эвакуированы 100 000 человек из-за угрозы наводнения

Лондон (Великобритания). На здании Королевского судного двора появилось граффити Бэнкси. На нем изображен судья в мантии, который избивает молотком протестующего. Оно появилось через два дня после ареста 900 человек на акции протеста против запрета пропалестинского митинга

Наблус (Западный берег). Кровавая Луна - Полное лунное затмение 2025 года

Куала-Лумпур (Малайзия). Фестиваль голодных духов

Британский судья избивает молотком протестующего
Британский судья избивает молотком протестующего объектив haqqin.az
03:28 291
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов горячая тема
01:56 688
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий, все еще актуально
8 сентября 2025, 20:51 5716
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
02:03 625
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 4753
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? главное на этот час
00:25 2294
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 13454
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
01:38 707
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
00:55 974
Бомбят Сирию
Бомбят Сирию ВИДЕО
00:39 1453
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана» что происходит?
8 сентября 2025, 22:26 4109

ЭТО ВАЖНО

Британский судья избивает молотком протестующего
Британский судья избивает молотком протестующего объектив haqqin.az
03:28 291
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов горячая тема
01:56 688
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий, все еще актуально
8 сентября 2025, 20:51 5716
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
02:03 625
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 4753
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? главное на этот час
00:25 2294
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 13454
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
Германия не знает, как избавиться от сирийцев
01:38 707
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
В Белом доме заявили, что Трамп не делал никаких рисунков
00:55 974
Бомбят Сирию
Бомбят Сирию ВИДЕО
00:39 1453
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана» что происходит?
8 сентября 2025, 22:26 4109
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться