Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет второй отборочный матч чемпионата мира-2026, в котором нашей национальной команде будет противостоять сборная Украины.

Совмещение - это невероятная нагрузка. Семь лет назад команды Гурбана Гурбанова - сборная и « Карабах » - провели 12 (!) международных матчей за три месяца. Учитывая еще и игры национального чемпионата, справиться со столь насыщенным графиком было очень сложно.

Если впервые за долгие годы АФФА откажется от приглашения иностранного специалиста, то кто из местных тренеров может возглавить сборную Азербайджана? Давайте сразу откажемся от кандидатуры Гурбана Гурбанова. В современном футболе совмещение работы в сборной и в клубе, который играет в основной стадии Лиги чемпионов, нереально. Гурбанов уже возглавлял сборную в 2018 году. И национальная команда, особенно если сравнивать с сегодняшними результатами, играла очень даже неплохо. Но вот « Карабах » провел один из самых худших своих еврокубковых сезонов, проиграв дома со счетом 1:6 португальскому «Спортингу» и 0:1 украинской «Ворскле».

Другой вариант. Если Гурбанов полностью покинет «Карабах» и возглавит сборную Азербайджана. В таком случае есть огромный риск получить ослабленный «Карабах», который уже не будет пробиваться в основные стадии еврокубков, но при этом и сборная не станет намного сильнее. То есть погнавшись за двумя зайцами, можем не поймать ни одного.

На мой взгляд, Гурбан Гурбанов на сегодняшний день не должен рассматриваться как кандидат в главные тренеры сборной Азербайджана. Он во второй раз в истории вывел «Карабах» в основную стадию Лиги чемпионов и необходимо продолжить работу во благо агдамского клуба. Не стоит забывать и о том, что успехи «Карабаха» последних десяти лет - это, конечно, в основном заслуги легионеров, выступающих за сильнейший клуб страны.

Кто же в таком случае должен стать главным тренером сборной Азербайджана?

Учитывая игровую и тренерскую карьеру, среди местных специалистов это, конечно же, главный тренер «Зиря» и бывший капитан национальной команды Рашад Садыхов. «Зиря» под его руководством стабильно успешно выступает в чемпионате Азербайджана, а что касается сборной, то Садыхов имеет огромный опыт выступления за нее при нескольких главных тренерах.

Рашад сегодня и чисто эмоционально главный кандидат на пост главного тренера сборной. К его авторитету уж точно будут прислушиваться игроки национальной команды. Правда, есть немаловажный фактор. Предстоящие матчи с Францией могут кого угодно отпугнуть от поста главного тренера сборной Азербайджана. Вполне возможно, что Садыхов захочет возглавить сборную со следующего года, чтобы не портить свою репутацию играми с французами.

Матч Азербайджан - Украина состоится сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.