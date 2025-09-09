USD 1.7000
EUR 1.9913
RUB 2.0786
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»

Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель

09:12 994

В ночь на 9 сентября украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Осколки одного из сбитых дронов упали на автомобиль в Адлеровском районе Сочи. В результате погиб водитель машины, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, повреждения получили фасады, крыши и заборы шести частных домов.

О налете беспилотников Прошунин предупредил жителей Сочи в третьем часу ночи. Он призвал укрыться в безопасном месте и не снимать работу систем противовоздушной обороны (ПВО). На фоне атаки Росавиация в третьем часу ночи закрывала аэропорт Сочи в Адлере. Сейчас он уже снова открыт. Как рассказали Shot местные жители, над городом был слышен только один мощный взрыв.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь над территорией России был сбит 31 украинский беспилотник самолетного типа. Из них 15 — над акваторией Черного моря, 7 — над Белгородской, 3 — над Курской и по одному — над Тамбовской и Воронежской областями. Над Краснодарским краем было сбито два беспилотника и еще два — над аннексированным Крымом.

