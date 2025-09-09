Российско-украинская война все ожесточеннее: русские наступают, есть успехи и у украинцев

В отчете приводится информация украинского военного наблюдателя Константина Машовца, который заявил 8 сентября, что украинские войска вернули себе населенный пункт Безсаловка (к северо-западу от города Сумы). При этом Машовец заявляет, что в Сумской области после многонедельных боев россиянам удалось полностью занять село Юнаковка, которое является центром приграничной территориальной громады. Он отмечает, что сейчас продолжаются бои в тактической зоне по всему периметру вклинения войск РФ в приграничье Сумской области.

Украинские войска продвинулись на севере Сумской области. В то же время армия РФ продолжает наступательные операции на Покровском направлении, сообщается в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

8 сентября российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед. Начальник штаба украинского разведывательного батальона, действующего на севере Харьковской области, сообщил, что россияне атакуют небольшими огневыми группами и пытаются продвигаться к украинским позициям, но украинские беспилотники мешают.

Армия РФ также продолжает наступать на Купянском направлении. Российские «военные блогеры» утверждали, что российские войска продвинулись на северо-запад Купянска, но подтверждений этому нет, говорится в отчете ISW.

Эксперты отмечают со ссылкой на геолокационные видеозаписи, что украинские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении. По утверждению украинских военных, россияне несут там большие потери.

Армии РФ удалось продвинуться в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Заместитель командира украинского батальона, действовавшего на Покровском направлении, 8 сентября сообщил, что российские войска идут в атаку от одного до пяти солдат, но иногда до 10 солдат под прикрытием растительности, продвигаясь вдоль ветрозащитных полос, насаждений и сельских дорог. Российские беспилотники постоянно находятся на расстоянии 15-20 километров в непосредственном тылу. Константин Машовец сообщил, что российское военное командование, вероятно, готовится к штурму Покровска.

В отчете ISW отмечается, что последние атаки России свидетельствуют, что российские власти «не собираются останавливать войну, несмотря на переговоры и призывы США». В ISW также отмечают, что атаки России все чаще непропорционально поражают гражданские районы, включая крупные города.