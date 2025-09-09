У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что ни одна страна-член БРИКС не сможет выжить без торговли с Соединенными Штатами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Real America's Voice.

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — сказал он.

Наварро выразил сомнение в способности стран БРИКС оставаться единым объединением: «Я не понимаю, как страны БРИКС могут оставаться вместе, поскольку исторически все они ненавидят и убивают друг друга».

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что БРИКС создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.