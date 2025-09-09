USD 1.7000
ФСБ все чаще задерживает «работающих на украинскую разведку граждан Азербайджана»
У Трампа резко высказались о БРИКС: Без Америки не выживут

Старший советник президента США Дональда Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что ни одна страна-член БРИКС не сможет выжить без торговли с Соединенными Штатами. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Real America's Voice.

«Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт Соединенным Штатам, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками», — сказал он.

Наварро выразил сомнение в способности стран БРИКС оставаться единым объединением: «Я не понимаю, как страны БРИКС могут оставаться вместе, поскольку исторически все они ненавидят и убивают друг друга».

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что БРИКС создана с целью нанести ущерб США и роли доллара как мировой резервной валюты.

Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти?
Азербайджан покупает активы семьи Бракетти-Перетти? все еще актуально
00:25 6045
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
Атака беспилотников на Сочи: погиб мирный житель
09:12 998
Что Вашингтон предлагает Азербайджану?
Что Вашингтон предлагает Азербайджану? главный вопрос
03:16 6127
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
Оставьте в покое Гурбана Гурбанова! Кто возглавит сборную Азербайджана?
04:52 4608
Британский судья избивает молотком протестующего
Британский судья избивает молотком протестующего объектив haqqin.az
03:28 3055
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов
Покончить с властью наркоторговцев и бандитов горячая тема
01:56 3203
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова
Мир с Арменией… Ирония и скепсис Лаврова наш комментарий, все еще актуально
8 сентября 2025, 20:51 7308
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы
Глава Пентагона на авианосце у берегов Венесуэлы ВИДЕО
02:03 2470
Госпереворот под флагом США
Госпереворот под флагом США наша корреспонденция, все еще актуально
8 сентября 2025, 19:56 5563
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана
Убийство полицейских в Измире: Задержаны родители стрелка и гражданка Ирана все еще актуально
8 сентября 2025, 23:33 15660

